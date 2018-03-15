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Пропавший в Улан-Удэ пенсионер найден мёртвым

Пропавший в Улан-Удэ пенсионер найден мёртвым
Происшествия, 
Пожилого мужчину разыскивали с 24 февраля

75-летний улан-удэнец Эдуард Б., ориентировки на которого распространяли по всему Улан-Удэ, найден мёртвым. Как сообщал «Байкал-Daily», пенсионер днём 24 февраля ушёл из своей квартиры по улице Иванова и не вернулся.

Как утверждали родные мужчины, он поехал на спортивное мероприятие. При себе у него была копия паспорта, удостоверение инвалида второй группы. Мобильника же у пенсионера с собой не было.

Мужчина страдал потерей памяти.

Как сообщили сегодня в пресс-службе МВД по Бурятии, тело пожилого мужчины было обнаружено 10 марта. Труп нашла жительница посёлка Верхняя Берёзовка, позвонившая на телефон «102».

Сотрудники полиции выехали на место происшествия. По найденной в кармане верхней одежды копии документа, удостоверяющего личность, гражданин был установлен и впоследствии опознан родственниками.

Признаков насильственной смерти у мужчины не обнаружено. 
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