Пожилого мужчину разыскивали с 24 февраля
75-летний улан-удэнец Эдуард Б., ориентировки на которого распространяли по всему Улан-Удэ, найден мёртвым. Как сообщал «Байкал-Daily», пенсионер днём 24 февраля ушёл из своей квартиры по улице Иванова и не вернулся.
Как утверждали родные мужчины, он поехал на спортивное мероприятие. При себе у него была копия паспорта, удостоверение инвалида второй группы. Мобильника же у пенсионера с собой не было.
Мужчина страдал потерей памяти.
Как сообщили сегодня в пресс-службе МВД по Бурятии, тело пожилого мужчины было обнаружено 10 марта. Труп нашла жительница посёлка Верхняя Берёзовка, позвонившая на телефон «102».
Сотрудники полиции выехали на место происшествия. По найденной в кармане верхней одежды копии документа, удостоверяющего личность, гражданин был установлен и впоследствии опознан родственниками.
Признаков насильственной смерти у мужчины не обнаружено.
Пропавший в Улан-Удэ пенсионер найден мёртвым
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
ДТП произошло на Селенгинском мосту
Читинские полицейские в течении суток установили личность подозреваемого, который совершил кражу из дома местного жителя
В Кяхтинском районе сотрудники подразделения наркоконтроля изъяли у местного жителя более 5 килограммов марихуаны
Парни хотели ограбить базу, но их обнаружили
Изверг, выкинувший расчленённое тело знакомого на свалку, пойдёт под суд
Его осудили за жестокое обращение с животными
Суд признал, что женщина незаконно использовала средства семейной поддержки
Мужчина хотел умаслить полицейского, оформлявшего на него протокол
Уголовное дело Баира Балханова передано в суд
Взяткодатель тоже получил штраф в миллион, а мздоимец – 1,3 миллиона
Мужчину обвинили в применении насилия опасного для здоровья в отношении представителя власти
В Иркутске полицейские разыскивают женщину, которая под предлогом снятия порчи завладела имуществом пенсионерки
Возбуждено уголовное дело за хранение марихуаны и гашишного масла
Сотрудники УМВД России по городу Чита установили личности подозреваемых, которые угрожая продавцу ножом, похитили товар
Индивидуальный предприниматель оштрафован