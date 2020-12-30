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Дело Баира Жамбалова ушло в суд

Дело Баира Жамбалова ушло в суд
Власть,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Спустя почти год после гибели 17-летней студентки уголовное дело направлено в суд

30 декабря уголовное дело в отношении бывшего вице-спикера Народного Хурала Баира Жамбалова было направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Баир Жамбалов обвиняется по статьям «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия» и «Оставление в опасности».

По данным следствия, вечером 5 января 2020 года обвиняемый на своём автомобиле «Тойота Лэнд Крузер Прадо», возвращаясь с рыбалки, на трассе возле села Батурино Прибайкальского района, сбил 17-летнюю девушку, студентку республиканского многоуровневого колледжа. Следствие пришло к выводу, что автомобиль ехал со скоростью не менее 104 км/час. После виновник аварии скрылся с места, не оказав сбитой девушке помощи. Она скончалась в больнице спустя некоторое время.

- В ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением сегодня направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном управлении.

Напомним, громкое дело Жамбалова особенно печально тем, что он изначально вину на себя взял его друг, бизнесмен, возвращавшийся в тот вечер с ним с Котокеля. В те дни предприниматель передал семье погибшей студентки 500 тысяч рублей. Жамбалов изначально проходил по уголовному делу свидетелем. На его странице в соцсети даже появился следующий пост: «Кто был за рулем? За рулем был мой друг Галуст. Мы поменялись машинами, и это вина, за которую себя буду всегда корить. Хотел попробовать проехать на новой машине друга - она совсем новая. Хотел попробовать какая она (...) Я выехал раньше и ехал впереди, Галуст позвонил и сказал, что сбил человека».

Следователи, между тем, вели кропотливую работу, устанавливая, кто же на самом деле был за рулём. Глава Бурятии Алексей Цыденов объявлял вознаграждение в 100 тысяч рублей за записи с видеорегистратора. Очевидцев-водителей с такими записями, впрочем, не нашлось.

Следователи провели более девяти сложных, затратных по времени экспертиз и исследований, допросили более 40 свидетелей, провели пять осмотров места происшествия. После был организован и проведен следственный эксперимент, в ходе которого полностью воссоздана обстановка на трассе в момент наезда на девушку. Также по делу проводились обыски и выемки, осмотры автомобилей другие следственные и процессуальные мероприятия. В итоге весной следствие пришло к выводу, что за рулём всё же был Баир Жамбалов. Он был задержан, а затем взят под домашний арест.

Вскоре Жамбалов лишился должности заместителя председателя Народного Хурала (ныне он рядовой депутат), поста секретаря Бурятского отделения партии «Единая России» (из партии он вовсе исключён).

Жамбалов зачем-то пытался оспорить лишение должности вице-спикера парламента Бурятии, но безуспешно.

Несколько дней назад в Следственном управлении сообщали, что свою вину он так и не признал.

Справка:

Баир Жамбалов родился 11 сентября 1965 года в селе Тэгда Хоринского района Бурятии. В 1987 году окончил Бурятский сельскохозяйственный институт по специальности экономист-организатор сельскохозяйственного производства, в 2012 году - магистратуру Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления по специальности «менеджмент».

Начинал трудовую деятельность с 1987 года по профессии в совхозе «Курбинский» Хоринского района, работал главным экономистом.

С 2000 по 2003 годы - председатель СПК «Курбинский».

С 2003 по 2012 годы - глава Хоринского района.

С 2012 по 2018 годы - заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии по вопросам территориального развития.

В сентябре 2018 года избрался в Народный Хурал Бурятии по одномандатному округу №28 (часть Хоринского, Кижингинского и Заиграевского районов). Занял должность заместителя председателя Хурала.

В ноябре 2018 года был избран секретарём Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия».  Исключён из партии в январе 2020 года, после того самого ДТП.

В мае 2020 года решением депутатов Народного Хурала лишён должности заместителя председателя. 




ДТП смерть уголовное дело суд
 
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