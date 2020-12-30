Дело Баира Жамбалова ушло в суд





Справка:



Баир Жамбалов родился 11 сентября 1965 года в селе Тэгда Хоринского района Бурятии. В 1987 году окончил Бурятский сельскохозяйственный институт по специальности экономист-организатор сельскохозяйственного производства, в 2012 году - магистратуру Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления по специальности «менеджмент».



Начинал трудовую деятельность с 1987 года по профессии в совхозе «Курбинский» Хоринского района, работал главным экономистом.



С 2000 по 2003 годы - председатель СПК «Курбинский».



С 2003 по 2012 годы - глава Хоринского района.



С 2012 по 2018 годы - заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии по вопросам территориального развития.



В сентябре 2018 года избрался в Народный Хурал Бурятии по одномандатному округу №28 (часть Хоринского, Кижингинского и Заиграевского районов). Занял должность заместителя председателя Хурала.



В ноябре 2018 года был избран секретарём Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия». Исключён из партии в январе 2020 года, после того самого ДТП.





В мае 2020 года решением депутатов Народного Хурала лишён должности заместителя председателя.









