Глава Бурятии предложил 100 тысяч свидетелям ДТП с погибшей студенткой

Алексей Цыденов готов дать награду каждому свидетелю, предоставившему запись с видеорегистратора
Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов высказался по поводу страшной аварии, произошедшей 5 января возле села Батурино Прибайкальского района. Напомним, водитель «Тойота Лэнд Крузер Прадо» насмерть сбил 17-летнюю девушку. На внедорожнике ездил вице-спикер Народного хурала Баир Жамбалов (зарегистрировано авто на его родственника).
Вину признал местный предприниматель Галуст Пилосян, заявивший, что сел за руль джипа. Следственный комитет на прошлой неделе официально заявил, что этот вопрос сейчас устанавливается, в том числе взяты пробы ДНК и идёт поиск свидетелей.
Алексей Цыденов объявил денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей свидетелям ДТП за запись с видеорегистратора.
- Надо следствие по ДТП в Батурино ускорять. По согласованию со следственным комитетом республики дал поручение предусмотреть оплату 100 тыс руб. всем, кто представить запись с видеорегистратора, на участке дороги от Гремячинска до Турунтаево, на которой будет видно водителей Туарега или Прадо, причастных к данному ДТП. Прошу водителей, проезжавших в это время по данному участку дороги, откликнуться, - написал Алексей Цыденов.
Он добавил, что подробности вскоре появятся на сайте правительства и следственного комитета республики.
Ранее глава Бурятии рекомендовал вице-спикеру Баиру Жамбалову временно покинуть пост секретаря Бурятского отделения партии «Единая Россия». Спустя некоторое время Жамбалов снял с себя полномочия, заявив, что не хочет «марать репутацию партии».
В недавно опубликованном посте Баир Жамбалов высказался по поводу трагедии. Он опроверг информацию о том, что виновник оставил место ДТП и объяснил действия своего друга тем, что он поехал за врачами.
- Я выехал раньше и ехал впереди, Галуст позвонил и сказал что сбил человека. Я тут же вернулся. Галуст сказал, что на месте ДТП уже подъехали машины и есть люди. Скорее нужен медик. Думали, что быстрее будет привезти самим, - написал Жамбалов.
В комментариях к посту отец покойной девушки написал, что считает Жамбалова «убийцей» и готов «отправиться за ним в ад».
Трагедия взбудоражила всю республику, а накануне в память о погибшей девушке была проведена акция. Делом уже заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, он поручил взять его расследование на контроль в центральном аппарате.
Как сообщал «Байкал-Daily», отец погибшей решил обжаловать решение суда об освобождении Пилосяна из-под стражи. Также семья намерена добиваться справедливого наказания для виновника трагедии, на помощь им пришли известные адвокаты, сбор денег на оплату их услуг идёт в соцсетях.
Глава Бурятии предложил 100 тысяч свидетелям ДТП с погибшей студенткой
Власть, Фото:
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