Баир Жамбалов свою вину в смертельном ДТП так и не признал

Уголовное дело в отношении бывшего вице-спикера Народного Хурала Бурятии Баира Жамбалова, направлено прокурору. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
В конце прошлой недели Жамбалов был освобождён из-под домашнего ареста. Изменение меры пресечения осудил заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн, решивший обратиться по этому поводу в Генпрокуратуру. Отец сбитой насмерть девушки выступил с открытым письмом, в котором, в частности, отметил: «Не хочу, чтобы это выглядело провокацией, но явка с повинной облегчит вам жизнь. Точка невозврата ещё не пройдена». В эфире «России-24» вышел новостной сюжет, в котором федеральные журналисты «проехались» по Жамбалову. В сюжете, в частности, говорилось: «Говорят, под Новый год, что не пожелаешь, всё всегда произойдёт. Вот, похоже, пожелалось видному бурятскому политику сделать глоток свободы».
В Следственном управлении сегодня поясняют, что, хоть мера пресечения была изменена, однако основные ограничения, которым подвергался обвиняемый оставлены.
- Согласно решению суда, на данный момент обвиняемому запрещено посещать общественные и увеселительные заведения, общаться с участниками уголовного процесса, управлять транспортными средствами, использовать средства связи и информационно-телекоммуникационных сетей, а также отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, - отмечают в СУ СКР по Бурятии.
Соблюдение Жамбаловым наложенных запретов, его передвижение и общение контролируется сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции. В том числе на депутате сейчас находится неснимаемый электронный браслет.
Баир Жамбалов обвиняется по статьям «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия» и «Оставление в опасности».
По данным следствия, вечером 5 января 2020 года обвиняемый на «Тойоте Лэнд Крузер Прадо», возвращаясь с рыбалки, на трассе возле села Батурино Прибайкальского района, двигаясь со скоростью не менее 104 км/час, сбил 17-летнюю девушку. После, отмечает следствие, с места происшествия скрылся, не оказав потерпевшей помощь. Сбитая девушка спустя непродолжительное время скончалась в больнице.
Спустя несколько часов в правоохранительные органы явился приятель депутата, находившийся с ним на рыбалке. Он попытался взять вину на себя, заявив, что управлял автомобилем политика и совершил наезд на пешехода. Якобы, перед отъездом они поменялись машинами, и депутат ехал отдельно на другом автомобиле.
- После этого незамедлительно были проверены камеры фиксации дорожных правонарушений, однако при их помощи определить, кто находился за рулем внедорожника, не представилось возможным. Следствие также сразу через средства массовой информации обратилось за помощью к водителям, однако никто не откликнулся и записи с регистраторов не предоставил. Тем не менее, в ходе предварительного следствия велась кропотливая работа. Назначены и проведены более 10 сложных, затратных по времени экспертиз и исследований, допрошено более 40 свидетелей, проведено пять осмотров места происшествия. После был организован и проведен следственный эксперимент, в ходе которого полностью воссоздана обстановка на трассе в момент наезда на пешехода. Также по делу проводились обыски и выемки, осмотры транспортных средств, другие следственные и процессуальные мероприятия. В итоге, депутат был изобличен и задержан, - сообщили в следственном управлении.
В ведомстве отмечают, что Баир Жамбалов свою вину так и не признал.
- Депутат был изобличен и задержан, после чего привлечён к уголовной ответственности, однако вину так и не признал, - сообщают в следственном управлении.
В ходе предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, завершены все процессуальные мероприятия. Потерпевший, обвиняемый и их защитники ознакомились с материалами уголовного дела. В связи с этим в настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
За время расследования Жамбалов потерял высокую должность заместителя председателя Народного Хурала (сейчас он рядовой депутат), а также пост секретаря Бурятского регионального отделения «Единой России» (вовсе исключён из партии).