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В Бурятии насмерть сбивший девушку бизнесмен передал её семье 500 тысяч

В Бурятии насмерть сбивший девушку бизнесмен передал её семье 500 тысяч
Происшествия, 
Стали известны новые подробности резонансного ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка

Как сообщал «Байкал-Daily», 5 января в Прибайкальском районе Бурятии на трассе возле села Батурино произошло смертельное ДТП. Под колёсами автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо» погибла 17-летняя девушка, студентка республиканского многоуровневого колледжа. За рулём иномарки был известный улан-удэнский бизнесмен Галуст Пилосян.

В тот же вечер в Telegram-каналах появилась информация, что автомобиль, на котором была сбита девушка, принадлежит лидеру единороссов Бурятии, заместителю председателя Народного Хурала Баиру Жамбалову. Позже информацию подтвердили и республиканские СМИ. В связи с расследованием уголовного дела глава Бурятии Алексей Цыденов рекомендовал Жамбалову временно покинуть пост секретаря «Единой России».

Руководитель администрации главы и правительства Бурятии Баир Цыренов, комментируя трагедию, отмечал, что водитель микроавтобуса, из которого высаживали пассажиров, остановился не в остановочном кармане. Эту информацию «Байкал-Daily» подтвердил адвокат обвиняемого бизнесмена. Он сообщил, что в том месте не были установлены соответствующие знаки, отсутствовала дорожная разметка.

- Высаживал в месте, не оборудованном надлежащим образом, для остановки, для высадки пассажиров с автобусов. Здесь вопросы к водителю или к дорожной службе, которая должна обеспечивать установку соответствующих маркировочных знаков. Но это следствию ещё предстоит выяснить, - пояснил адвокат.

Также проходила информация, что обвиняемый покинул место ДТП. Адвокат разъяснил события того трагического вечера. Водитель утверждает, что не скрывался с места ДТП, а отправился за медицинской помощью для сбитой им девушки. Рядом со студенткой находились пассажиры автобуса, когда водитель отправился за врачами.

- Мой подзащитный, убедившись, что рядом с девушкой имеются люди, представился, и поехал за врачом в ближайший населённый пункт, - пояснил адвокат.

Он добавил, что девушка получила тяжёлые травмы, при которых её не нельзя было самостоятельно её транспортировать, поскольку можно причинить тяжкие последствия. А вызывать «скорую» на трассу – проблематично.

- Оставления места ДТП, в том аспекте, которое предусмотрено уголовным законом, с целью избежать ответственности или скрыться, не было. Его действия были направлены с учётом крайней необходимости, потому что необходимо помочь пострадавшей, - рассказал адвокат.

После аварии бизнесмен сам явился в правоохранительные органы.

Также, по словам адвоката, семье погибшей девушки была оказана материальная помощь – отцу погибшей студентки передано 500 тысяч рублей. Адвокат подчеркнул, что за эту материальную помощь Пилосян не потребовал никаких расписок. Также он обещал оказывать помощь в дальнейшем.

Как сообщал «Байкал-Daily», Пилосян страдает хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Трагедия отразилась на его здоровье. После всех событий бизнесмен был госпитализирован в больницу.

Решением суда обвиняемый в смертельном ДТП освобождён из-под стражи.

Жители Бурятии скорбят по погибшей студентке. Свои соболезнования они выражают в соцсетях.
ДТП смерть
 
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