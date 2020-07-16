В Окинском районе введён режим ЧС
Прокуратура организовала проверку по факту износа четырёх деревянных мостов на автомобильной дороге регионального значения «Монды-Орлик» в Окинском районе Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 15 июля из-за изношенных мостов в Окинском районе был введёт режим ЧС.
- В ходе проверки представители надзорного ведомства проверят законодательство о содержании дорог и искусственных сооружений. В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений закона и привлечение виновных к установленной законом ответственности, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Прокуратура Бурятии проверяет ситуацию с изношенными мостами
Власть, Фото:
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