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Прокуратура Бурятии проверяет ситуацию с изношенными мостами

Прокуратура Бурятии проверяет ситуацию с изношенными мостами
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В Окинском районе введён режим ЧС

Прокуратура организовала проверку по факту износа четырёх деревянных мостов на автомобильной дороге регионального значения «Монды-Орлик» в Окинском районе Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 15 июля из-за изношенных мостов в Окинском районе был введёт режим ЧС.

- В ходе проверки представители надзорного ведомства проверят законодательство о содержании дорог и искусственных сооружений. В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений закона и привлечение виновных к установленной законом ответственности, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

прокуратура мост Окинский район
 
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