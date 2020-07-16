Режим ЧС связан с проблемами по четырём старым мостам
Вчера, 15 июля, в Окинском районе Бурятии был введён режим «Чрезвычайная ситуация». Причина в износе четырёх деревянных мостов 1988 года постройки на автомобильной дороге регионального значения «Монды-Орлик».
Были организованы работы по оборудованию объездной дороги. Их планируется закончить сегодня, 16 июля, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Ремонт мостов проводится в плановом режиме. Проезд легковых автомобилей обеспечен по мостам, грузовых автомобилей – через ручей.
К слову, вчера в Окинском районе выявили первых заражённых коронавирусом. Как сообщал «Байкал-Daily», теперь в Бурятии не осталось ни одного «чистого» района.
В Окинском районе Бурятии ввели режим ЧС
Происшествия, Фото:
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