Депутат вышел в защиту коллег-коммунистов
Сегодня на крыльце Народного Хурала Бурятии состоялся одиночный пикет. Плакат «Прекратить преследование депутатов-коммунистов» развернул депутат Виктор Мальцев, также член фракции КПРФ.
Поддержала Мальцева депутат Оксана Бухольцева.
«Соглашусь на все 100! Хватит ЕдРосам делить шкуру неубитого медведя!» - написала она в Facebook.
Бухольцева добавила, что у неё много друзей из «Единой России», которых также «бесит ситуация».
Как сообщал «Байкал-Daily», на ближайшей сессии, 5 марта, будет рассмотрен громкий вопрос снятия с руководящих постов в Хурале двух депутатов-коммунистов. Егора Олзоева досрочно снимают с поста заместителя председателя комитета Хурала по экономической политике, а Виктора Малышенко хотят лишить места председателя комитета по госустройству. Потеряв эти государственные (и весьма хорошо оплачиваемые) должности, оба станут рядовыми депутатами.
Таким наказанием для Малышенко и Олзоева обернулось участие в сентябрьской несанкционированной акции протеста на площади Советов. Напомним, вышедшие на площадь требовали пересмотра итогов выборов мэра.
Ранее специальная комиссия, состоящая из одних «единороссов», рассмотрела дело коммунистов и рекомендовала досрочно освободить их от госдолжностей.
На крыльце Хурала Бурятии устроили пикет
Власть, Фото:
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