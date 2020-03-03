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На крыльце Хурала Бурятии устроили пикет

На крыльце Хурала Бурятии устроили пикет
Власть,  Фото:страница Оксаны Бухольцевой
Депутат вышел в защиту коллег-коммунистов

Сегодня на крыльце Народного Хурала Бурятии состоялся одиночный пикет. Плакат «Прекратить преследование депутатов-коммунистов» развернул депутат Виктор Мальцев, также член фракции КПРФ.

Поддержала Мальцева депутат Оксана Бухольцева.

«Соглашусь на все 100! Хватит ЕдРосам делить шкуру неубитого медведя!» - написала она в Facebook.

Бухольцева добавила, что у неё много друзей из «Единой России», которых также «бесит ситуация».

Как сообщал «Байкал-Daily», на ближайшей сессии, 5 марта, будет рассмотрен громкий вопрос снятия с руководящих постов в Хурале двух депутатов-коммунистов. Егора Олзоева досрочно снимают с поста заместителя председателя комитета Хурала по экономической политике, а Виктора Малышенко хотят лишить места председателя комитета по госустройству. Потеряв эти государственные (и весьма хорошо оплачиваемые) должности, оба станут рядовыми депутатами.

Таким наказанием для Малышенко и Олзоева обернулось участие в сентябрьской несанкционированной акции протеста на площади Советов. Напомним, вышедшие на площадь требовали пересмотра итогов выборов мэра.

Ранее специальная комиссия, состоящая из одних «единороссов», рассмотрела дело коммунистов и рекомендовала досрочно освободить их от госдолжностей.


пикет депутаты Народного Хурала КПРФ
 
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