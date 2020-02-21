Депутаты-коммунисты «полетят» с должностей в Хурале Бурятии

Вопрос о снятии Егора Олзоева и Виктора Малышенко с «хлебных» должностей появился в повестке
На сессии Народного Хурала 5 марта будет рассмотрен скандальный вопрос о снятии с оплачиваемых должностей двух депутатов от КПРФ. Егора Олзоева досрочно снимают с поста заместителя председателя комитета Хурала по экономической политике, а Виктора Малышенко хотят лишить места председателя комитета по госустройству. Потеряв эти государственные должности, оба станут рядовыми депутатами.
Данные вопросы уже появились в повестке сессии парламента. Пока они значатся последними, то есть будут рассмотрены в самом конце рабочего дня. Докладчиком станет депутат-единоросс Владимир Ведерников.
Как сообщал «Байкал-Daily», поводом для снятия коммунистов с руководящих должностей стало участие в несогласованной акции протеста в начале сентября на площади Советов. На площади были и другие депутаты-коммунисты (Баира Цыренова, к примеру, оштрафовали на 15 тысяч). Но только Олзоев и Малышенко из представителей КПРФ занимают в парламенте руководящие должности. Теперь же коммунистов на крупных постах в Хурале не останется вовсе.
Инициаторы снятия Олзоева и Малышенко с должностей напоминают, что полномочия руководителей комитетов или их замов могут прекращены досрочно «в случае ненадлежащего исполнения своих полномочий, их превышения, неоднократного или грубого нарушения правил депутатской этики».
Ранее по этому вопросу была создана специальная комиссия. В неё, правда, включили одних единороссов: это вице-спикер Хурала Баир Жамбалов, Александр Бардунаев, Светлана Будаева, Иннокентий Вахрамеев, Владимир Ведерников, Пётр Носков и Дмитрий Швецов. Комиссия рекомендовала Хуралу «рассмотреть на очередной сессии вопрос о досрочном прекращении полномочий Виктора Малышенко и Егора Олзоева и освобождении их от занимаемых государственных должностей».
Сами коммунисты в тот день, когда комиссия создавалась, назвали происходящее «расправой в корыстных целях». «Молодые депутаты от «Единой России», видимо, решили проверить свои силы на коммунистах. Но если всё получится, они придут за вашими должностями», - предрёк тогда Тумэн Дондоков.
Должности, которые пока ещё занимают Егор Олзоев и Виктор Малышенко, предполагают весьма и весьма хорошую зарплату. К примеру, за 2018 год тот же Малышенко задекларировал доход в 2 млн 978 тысяч рублей (чисто арифметически в месяц – 248 тысяч).
Голосование по вопросу снятия Олзоева и Малышенко с должностей будет тайным, с использованием бюллетеней. Решение принимается простым большинством голосов. У «Единой России» в Хурале подавляющее большинство.
Депутаты-коммунисты «полетят» с должностей в Хурале Бурятии
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 21.02.2020
Вопрос о снятии Егора Олзоева и Виктора Малышенко с «хлебных» должностей появился в повестке
Власть, 21.02.2020
Соглашение о сотрудничестве представители Бурятии подписали в Белграде
Власть, 20.02.2020
Леонид Мунаев добивался доплаты к пенсии через суд
Власть, 20.02.2020
Из-за не вовремя перечисленных денег образовалась задолженность перед подрядчиками
Заместитель мэра будут привлекать инвестиции и заниматься планированием
Это увеличит годовые расходы бюджета на 785 тысяч рублей.
Дамбиниму Самбуева уже представили коллективу БСМП в новом статусе
Стало известно, чем займётся бывший заместитель министра туризма Бурятии Денис Ивлев
Власть, 18.02.2020
Мероприятие состоится на этой неделе в Улан-Удэ
По словам Игоря Кобзева, некорректно выносить вопрос на общероссийское голосование
Глава Бурятии уже представил Алексея Хандархаева в новом статусе
Семиметровую светящуюся мышь в этом году установят по прямому договору с мэрией
Власть, 15.02.2020
В село Романовка Баунтовского эвенкинскийского района 14 февраля открылась новая амбулатория
Власть, 15.02.2020
Президент России помиловал трёх россиян, в том числе осуждённую из Бурятии
Власть, 14.02.2020
Юрист обратился в СК России с просьбой провести проверку в отношении ТГК-14