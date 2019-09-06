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Путин поздравил школьника из Бурятии: видео

Путин поздравил школьника из Бурятии: видео
Власть,  Фото:пресс-служба Кремля
Девятиклассник из Улан-Удэ, который выиграл чемпионат мира, уже учится в лицее Петербурга

Президент России Владимир Путин поздравил девятиклассника из Бурятии Андрея Мешкова с победой на мировом чемпионате WorldSkills в компетенции «Сетевое и системное администрирование». Поздравление прозвучало накануне на пленарном заседании V Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.

- Недавно в Казани прошёл чемпионат мира по рабочим специальностям. И золото чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills среди юниоров завоевал девятиклассник Андрей Мешков из Улан-Удэ. Он стал лучшим в компетенции, связанной с информационными технологиями. Я его ещё раз с этим поздравляю, – сказал Владимир Путин.

После этих слов многотысячный зал устроил аплодисменты.




Как сообщал «Байкал-Daily», чемпионат WorldSkills проходил в Казани с 22 по 27 августа. В 56 компетенциях соревновались 1 354 молодых профессионала из 63 стран и регионов. Оценивали их 1 304 эксперта.

После успешного выступления на соревнованиях Андрей Мешков зачислен в президентский физико-математический лицей №239 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на маму школьника. Родители чемпиона сейчас помогают обустроиться ему в интернате при лицее.

- Сейчас сын находится в Санкт-Петербурге. Пока мы не можем назвать учебное заведение, в которое он поступит после окончания лицея. Однако сын уверен, что оно будет связано с сетевым системным администрированием. В ближайших планах развиваться и участвовать в новых конкурсах, бросать вызов себе. Он очень целеустремленный и всего добился сам. Мы ему лишь помогали, но никогда не заставляли. Поздравление президента безусловно важно для нас, хотя очень неожиданно", - цитирует РИА Новости маму Андрея Марину Цыбикову.

Она рассказала, что старший брат Андрея также находится в Петербурге, он юрист, пятилетняя сестрёнка живёт в Улан-Удэ.


Путин школьники
 
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