Путин поздравил школьника из Бурятии: видео

После этих слов многотысячный зал устроил аплодисменты.











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Как сообщал «Байкал-Daily», чемпионат WorldSkills проходил в Казани с 22 по 27 августа . В 56 компетенциях соревновались 1 354 молодых профессионала из 63 стран и регионов. Оценивали их 1 304 эксперта.

Президент России Владимир Путин поздравил девятиклассника из Бурятии Андрея Мешкова с победой на мировом чемпионате WorldSkills в компетенции «Сетевое и системное администрирование». Поздравление прозвучало накануне на пленарном заседании V Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.- Недавно в Казани прошёл чемпионат мира по рабочим специальностям. И золото чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills среди юниоров завоевал девятиклассник Андрей Мешков из Улан-Удэ. Он стал лучшим в компетенции, связанной с информационными технологиями. Я его ещё раз с этим поздравляю, – сказал Владимир Путин.После успешного выступления на соревнованиях Андрей Мешков зачислен в президентский физико-математический лицей №239 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на маму школьника. Родители чемпиона сейчас помогают обустроиться ему в интернате при лицее.- Сейчас сын находится в Санкт-Петербурге. Пока мы не можем назвать учебное заведение, в которое он поступит после окончания лицея. Однако сын уверен, что оно будет связано с сетевым системным администрированием. В ближайших планах развиваться и участвовать в новых конкурсах, бросать вызов себе. Он очень целеустремленный и всего добился сам. Мы ему лишь помогали, но никогда не заставляли. Поздравление президента безусловно важно для нас, хотя очень неожиданно", - цитирует РИА Новости маму Андрея Марину Цыбикову.Она рассказала, что старший брат Андрея также находится в Петербурге, он юрист, пятилетняя сестрёнка живёт в Улан-Удэ.