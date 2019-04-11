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Игорь Шутенков встретился с активистами ТОСов Советского района

Игорь Шутенков встретился с активистами ТОСов Советского района
Власть,  Фото:администрация Улан-Удэ
Встреча прошла в микрорайоне Степной и началась с осмотра памятника воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны

Памятник был реконструирован в канун 70-летия Победы силами ТОСа «Степной» и на средства благотворительного марафона. Сегодня на мемориале – единственном на Левобережье – увековечены имена участников Великой Отечественной войны, которые проживали на Левом берегу.

Затем перешли к обсуждению путей дальнейшего развития. Жителей волновали самые насущные вопросы: водоснабжение Стеклозавода, Истока, Тулунжи, Вагжанова, отсутствие инженерной инфраструктуры в Солдатском (что не позволяет строить социальные объекты), строительство школ и детсадов, стадионов, детских и спортивных площадок, досуговых центров.

Высказывались пожелания – рассмотреть возможность строительства левобережной дамбы; привести в порядок остров Комсомольский, вывезти мусор и озеленить территорию; отремонтировать фасад второго корпуса школы № 58 и другие предложения, касающиеся жителей микрорайона.

- Будем стараться попасть в федеральные программы, - выслушав активистов, сказал и.о. руководителя администрации Игорь Шутенков. – Если собрать все предложения по городу, потребуются миллиарды. Но в последнее время Бурятию заметили, к нам пошли федеральные деньги, в том числе и в город Улан-Удэ. Например, уже в этом году откроется обновлённый сквер «Стеклозавод», стоимость работ – 35 миллионов, сюда входит и ремонт подземных коммуникаций. Жителям останется только ухаживать и беречь.

Всего в Советском районе работает 19 территориальных общественных самоуправлений. Охват движением ТОС от общей численности населения района составил 48 % (свыше 45 тыс. человек). При руководителе Администрации района создан Совет ТОС. Ежегодно ТОСы Советского района принимают участие в республиканских и городских грантовых конкурсах. По результатам 2018 года ТОСы Советского района выиграли 820 тыс. руб. На полученные средства построены детские игровые, спортивные площадки, установлены камеры наружного наблюдения, разрабатываются проекты благоустройства микрорайонов, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

администрацияУУ ТОС
 
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