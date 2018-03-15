«Баттл, да?»: Глава Бурятии заговорил стихами на фестивале КВН

Алексей Цыденов на ходу придумал стих с элементами бурятского языка и выступил с речью не по сценарию организаторов



14 марта в КДЦ «Рассвет» при аншлаге состоялся фестиваль лиги КВН Республики Бурятия. Смотреть игры квн-щиков пришли глава республики Алексей Цыденов и министр спорта и молодёжной политики Вячеслав Дамдинцурунов, сообщает пресс-служба КВН-движения Бурятии.



Ведущий фестиваля, руководитель КВН-движения Бурятии Чингис Болотов поприветствовал всех гостей, членов жюри, особенно отметив «бывшего конкурента» на должность министра спорта, чем вызвал овации зрительного зала.



Сайн байна от Алексея Цыденова



На открытии фестиваля выступил Алексей Цыденов. По словам Чингиса Болотова, главе республики заранее подготовили двустишие, однако тот «переиграл ситуацию по-своему».



- Алексей Самбуевич взял мхатовскую паузу после слов наших ребят на сцене: «В зале глава, в зале глава, давайте ему дадим мы слова» и стал говорить стихами. Это не было подготовлено. Мы планировали только одну строчку для него именно стихотворную. Но он сымпровизировал, причём зал этот стих оценил,- сказал Чингис Болотов, отметив, что впервые за 18 лет на играх республиканского КВН присутствовал глава Бурятии.



Алексей Цыденов сказал (дословно): « Баттл, да?! Я смотрел КВН-выступление, где учу я бурятский язык. И хочу вам сказать без стеснения, у меня есть существенный сдвиг. Я даже выучил фразу «Сайн байна, хундэтэ нухэд!» (аплодисменты зала). Это, в общем, все, что могу я сказать. Ну а вам, дорогие ребята, пора КВН начинать!»



Лучшие шутки



Отметим, на открытии сезона лиги КВН Республики Бурятия участвовало 16 команд из Улан-Удэ, районов республики, а также из Иркутска и Читы.



Редактор Республиканской лиги КВН Аюур Бат рассказал о тенденциях в выступлениях участников Фестиваля КВН.



- Юмор был, как всегда, разноплановый - от простейшего удара кулаком или падающего человека, до интеллектуальных литературных шуток. Фестиваль прошел отлично, мы старались, работы было много. Отрадно, что появилось множество молодых команд. Будет, кого учить, а значит, будут и новые звезды, - сказал Аюур Бат.



Среди шуток, которые отметили члены жюри, на фестивале прозвучали:



-А ты почему ещё не родила?

-Я буду рожать только после отмены материнского капитала, я хочу, чтобы это было осознанное решение, а не азарт! (команда «Флемоксин Солютаб»)



-Это команда КВН «Кино», мы решили с ними объединиться!

-Вы что?! Бурятам нельзя связываться с кино! (команда «Кино» (Иркутск + «Хара Морин»)



-Ты тупой!

-Да с чего!

-Ты хоть знаешь столицу Франции?

-Париж!

-Правильно!

-Вот видишь какой у меня уровень Айкидо! (школьная команда «Золотая десятка», п.Сосновоозёрск)



Выходит бабушка и говорит:

- Здравствуйте, Алексей Самданович! Ой, я что, Самданович сказала вместо Самбуевич? Ну ладно, что мне старой будет, все равно скоро умру. Сначала я, конечно, проголосую, а потом уеду в Иркутскую область и умру там, чтобы статистику не портить. (команда МРСК Сибири «Энергетики»).



Результаты



По итогам Фестиваля лиги КВН Республики Бурятия в номинации «Студенческая молодежь» выиграла школьная команда КВН «Золотая десятка» из поселка Сосновоозёрск Еравнинского района. Среди работающей молодёжи победителем стала команда МРСК Сибири «Энергетики». В блоке команд номинации «ПРОФИ» выиграли «Флемоксин Солютаб». Абсолютными победителями Фестиваля стал дуэт «Вдвоём» из ВСГУТУ.



