В Бурятии наградят лучших театральных деятелей

Церемония состоится уже завтра, 27 марта



27 марта, в Международный день театра, все театральные коллективы Улан-Удэ вновь соберутся вместе, чтобы отметить профессиональный праздник на сцене Буряад театра. В представлении «Браво 2024» (12+) примут участие артисты Бурятского театра оперы и балета имени Г. Ц. Цыдынжапова, Бурятского театра драмы имени Хоца Намсараева, Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева, театра кукол «Ульгэр» и Молодёжного художественного театра.



По традиции служители Мельпомены представят свои номера, а лучшие театральные деятели получат заслуженные награды. 27 марта в рамках шоу «Браво» будут объявлены победители в номинациях: «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая режиссёрская работа», «Лучший сценограф», «Лучшая оперная партия», «Лучшая балетная пара», «Служитель театра», «За честь и достоинство». Вскрывать конверты с именами победителей будут известные люди республики.



- Шоу «Браво» в нашей республике проходит ежегодно и зарекомендовало себя как неординарное и яркое действо, - отметили в Бурятском театре драмы.



Возрастное ограничение: 12+.

