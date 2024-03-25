Новая дата форума пока неизвестна
В связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Улан-Удэ перенесли республиканский форум «Жить, учиться и работать в Бурятии» (16+). Он должен был состояться 27 марта.
- О новой дате проведения сообщим позже, - уточнили организаторы.
Форум станет площадкой, на которой встретятся ученики 8-11 классов, студенты средних и высших профессиональных образовательных организаций, представители дополнительного образования и предприятия-работодатели Бурятии.
Число погибших в «Крокусе», по данным СК, достигло 137 человек, среди них трое детей.
Форум «Жить, учиться и работать в Бурятии» перенесли
Общество, Фото:
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