В Бурятии состоится молодёжный форум профессионального самоопределения

В рамках мероприятия проведут выставки, дискуссии, презентации и награждение



27 марта в Улан-Удэ пройдёт республиканский форум «Жить, учиться и работать в Бурятии». Мероприятие проведут в физкультурно-спортивном комплексе.



Форум станет площадкой, на которой встретятся ученики 8-11 классов, студенты средних и высших профессиональных образовательных организаций, представители дополнительного образования и предприятия-работодатели Бурятии. Для того, чтобы стать участником необходимо будет зарегистрироваться.



- Главными целями мероприятия являются формирование высокого гражданского самосознания, профессионального самоопределения молодёжи Бурятии, возрождение духовных традиций, преемственности и связи поколений, - сообщили в Бурятском республиканском институте образовательной политики.



День проведения форума будет насыщен различными мероприятиями. Так, с 10:00 начнётся работа выставок, дискуссионных и панельных площадок и других интерактивных пространств. В 15:00 участники смогут посетить торжественную часть, на которой будут представлены истории успеха известных личностей республики, презентации и награждение победителей общественных и социальных проектов в различных сферах, концертная программа.



Возрастное ограничение: 16+.

