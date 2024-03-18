18 марта

17 марта

Популярное

В Бурятии состоится молодёжный форум профессионального самоопределения

В Бурятии состоится молодёжный форум профессионального самоопределения
Общество,  Фото:pixabay.com
В рамках мероприятия проведут выставки, дискуссии, презентации и награждение

27 марта в Улан-Удэ пройдёт республиканский форум «Жить, учиться и работать в Бурятии». Мероприятие проведут в физкультурно-спортивном комплексе.

Форум станет площадкой, на которой встретятся ученики 8-11 классов, студенты средних и высших профессиональных образовательных организаций, представители дополнительного образования и предприятия-работодатели Бурятии. Для того, чтобы стать участником необходимо будет зарегистрироваться.

- Главными целями мероприятия являются формирование высокого гражданского самосознания, профессионального самоопределения молодёжи Бурятии, возрождение духовных традиций, преемственности и связи поколений, - сообщили в Бурятском республиканском институте образовательной политики.

День проведения форума будет насыщен различными мероприятиями. Так, с 10:00 начнётся работа выставок, дискуссионных и панельных площадок и других интерактивных пространств. В 15:00 участники смогут посетить торжественную часть, на которой будут представлены истории успеха известных личностей республики, презентации и награждение победителей общественных и социальных проектов в различных сферах, концертная программа.

Возрастное ограничение: 16+.
Бурятия форум молодежь профессии работа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Старшеклассники Бурятии посоревнуются в чтении вслух
Старшеклассники Бурятии посоревнуются в чтении вслух
Общество, 18.03.2024
В столице республике пройдёт региональный чемпионат по неподготовленному чтению
В Бурятии состоится молодёжный форум профессионального самоопределения
В Бурятии состоится молодёжный форум профессионального самоопределения
Общество, 18.03.2024
В рамках мероприятия проведут выставки, дискуссии, презентации и награждение
В Улан-Удэ пройдёт Неделя детской книги
В Улан-Удэ пройдёт Неделя детской книги
Общество, 18.03.2024
Участники оставят послание будущим читателям
В Бурятии выберут «Семьи года - 2024»
В Бурятии выберут «Семьи года - 2024»
Общество, 18.03.2024
В республике стартовал отборочный этап конкурса
В заповеднике Бурятии провели фестиваль соболей
В заповеднике Бурятии провели фестиваль соболей
Общество, 18.03.2024
По словам организаторов, в программе было много интересного и познавательного
Награждены лучшие учителя бурятского языка и литературы
Награждены лучшие учителя бурятского языка и литературы
Общество, 18.03.2024
Гран-при завоевала учитель лицея-интерната в Улан-Удэ
В Бурятии прошла молодёжная акция «Большой компанией на выборы!»
В Бурятии прошла молодёжная акция «Большой компанией на выборы!»
Общество, 18.03.2024
В ней приняли участие несколько тысяч студентов республики
На Байкале обнаружили новые грязевые вулканы
На Байкале обнаружили новые грязевые вулканы
Общество, 18.03.2024
Они расположены в северо-западной части озера
Футболистки Бурятии стали призёрами чемпионата СФО и ДФО
Футболистки Бурятии стали призёрами чемпионата СФО и ДФО
Общество, 18.03.2024
Команда завоевала «серебро» турнира
Рукопашники Бурятии завоевали 5 медалей в Монголии
Рукопашники Бурятии завоевали 5 медалей в Монголии
Общество, 18.03.2024
Спортсмены выиграли одно «золото» и четыре «серебра»
Уроженка Бурятии стала героиней телешоу «Ждули»
Уроженка Бурятии стала героиней телешоу «Ждули»
Общество, 18.03.2024
Женщина на всю страну рассказала о любви к заключённому, совершившему убийство
В Улан-Удэ усилили работу по уборке снега
В Улан-Удэ усилили работу по уборке снега
Общество, 18.03.2024
Пескоразбрасывающие машины будут работать и ночью

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^