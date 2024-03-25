За сутки в Бурятии поймали 29 пьяных водителей

Всего на дорогах выявили 351 нарушение ПДД



За прошедшие сутки, 24 марта, на дорогах Бурятии зарегистрировано 12 ДТП с механическими повреждениями транспортных средств. Об этом сообщили сегодня в Госавтоинспекции.



- Инспекторами ДПС выявлено 351 нарушение ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 29 водителей с признаками опьянения, - уточнили в УГИБДД.



Из них семь водителей задержаны за повторную езду в состоянии опьянения, так что они будут привлечены к уголовной ответственности.

