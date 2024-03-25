Всего на дорогах выявили 351 нарушение ПДД
За прошедшие сутки, 24 марта, на дорогах Бурятии зарегистрировано 12 ДТП с механическими повреждениями транспортных средств. Об этом сообщили сегодня в Госавтоинспекции.
- Инспекторами ДПС выявлено 351 нарушение ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 29 водителей с признаками опьянения, - уточнили в УГИБДД.
Из них семь водителей задержаны за повторную езду в состоянии опьянения, так что они будут привлечены к уголовной ответственности.
За сутки в Бурятии поймали 29 пьяных водителей
Общество, Фото:
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