Туристов призывают отказаться от походов
Опасность схода лавин объявлена в Северо-Байкальском районе Бурятии.
- Сход снежных лавин возможен в Северо-Байкальском районе в период с 14.00 18 марта по 08.00 19 марта, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
Туристов призывают воздержать от выхода в горы.
Как сообщал «Байкал-Dailу», на этой неделе в республике ожидается ухудшение погоды.
На севере Бурятии объявили лавинную опасность
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