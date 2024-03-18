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На севере Бурятии объявили лавинную опасность

На севере Бурятии объявили лавинную опасность
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Туристов призывают отказаться от походов

Опасность схода лавин объявлена в Северо-Байкальском районе Бурятии.

- Сход снежных лавин возможен в Северо-Байкальском районе в период с 14.00 18 марта по 08.00 19 марта, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

Туристов призывают воздержать от выхода в горы.

Как сообщал «Байкал-Dailу», на этой неделе в республике ожидается ухудшение погоды.

лавинная опасность

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