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К концу недели в Бурятии резко похолодает

К концу недели в Бурятии резко похолодает
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Однако в середине недели в республике будет до +10 градусов

Во вторник, 19 марта, в Бурятии сохранится, неустойчивая погода, местами снег. Ветер переменный 5-10, местами до 14 м/с. Ночью преобладающая температура составит -10,-16, по северу до -20 и ниже, днём +3,+8.

В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер ночью западный слабый, днём с переходом на восточный 6-11 м/с. Температура ночью -6,-8, днём +7,+9.

20-21 марта ожидается вынос тепла из южных широт, так что будет тепло, без осадков. В дневные часы до +4,+10.

А в пятницу погода резко ухудшится. 22 марта произойдёт смещение активного атмосферного фронта, который вызовет снег, северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с. Ожидается позёмка, метели, на дорогах накаты, заносы.

Выходные тоже будут холодными. Похолодает на 8 и более градусов, в дневные часы ожидается минусовая температура.

прогноз погоды

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