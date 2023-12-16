16 декабря

15 декабря

Популярное

В Бурятии беременным приходится ездить на скрининги из района в Улан-Удэ

В Бурятии беременным приходится ездить на скрининги из района в Улан-Удэ
Общество,  Фото:pixabay.com
В Тунке не оказалось перинатологов

Жительницы Тункинского района поинтересовались, почему в райцентре – селе Кырен – нет специалиста по УЗИ. Как выяснилось, на скрининги будущим мамам приходится ездить в Улан-Удэ или в Слюдянку в соседней Иркутской области. В группе «Тунка-инфо.24/7» спрашивают, что делать беременным, у которых нет такой возможности.

В Тункинской центральной районной больнице (ЦРБ) заявили, что узисты в Кырене есть – в отличие от перинатологов. Именно они контролируют развитие плода и состояние женщины во время беременности.

- Женщин для скрининга направляют в Улан-Удэ по утверждённой маршрутизации, при необходимости – на санитарном автотранспорте ЦРБ. Обследование бесплатное, – отметили в медучреждении. 
беременные врачи больница

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Было – стало: Лицей имени Аюшеева
Было – стало: Лицей имени Аюшеева
Общество, 16.12.2023
Ветхую двухэтажку снесли, а на освободившейся площадке возвели новый учебный блок
В селе Бурятии вандалы запутали автомобилистов
В селе Бурятии вандалы запутали автомобилистов
Общество, 16.12.2023
Злоумышленники ввели их в заблуждение, испортив дорожный знак
В Бурятии температура опускалась до -54
В Бурятии температура опускалась до -54
Общество, 16.12.2023
В районе при этом отмечают, что морозы ослабевают
В Улан-Удэ состоится первенство Бурятии по фигурному катанию
В Улан-Удэ состоится первенство Бурятии по фигурному катанию
Общество, 16.12.2023
Юные фигуристы посоревнуются в одиночном катании
До -36 похолодает в Бурятии
До -36 похолодает в Бурятии
Общество, 16.12.2023
В республике сохранятся сильные морозы
В Бурятии пройдёт чемпионат республики по кикбоксингу
В Бурятии пройдёт чемпионат республики по кикбоксингу
Общество, 15.12.2023
Также состоится первенство региона
Улан-Удэ примет первенство Бурятии по вольной борьбе
Улан-Удэ примет первенство Бурятии по вольной борьбе
Общество, 15.12.2023
Соревнования состоятся на следующей неделе
В Улан-Удэ проведут благотворительную «Ёлку желаний»
В Улан-Удэ проведут благотворительную «Ёлку желаний»
Общество, 15.12.2023
«Волшебником» для воспитанников детского дома-интерната может стать каждый желающий
В районе Бурятии благоустраивают дворы
В районе Бурятии благоустраивают дворы
Общество, 15.12.2023
Одним из них стал двор в селе Ильинка
В Бурятии опровергли слухи об обрушении потолка в школе искусств
В Бурятии опровергли слухи об обрушении потолка в школе искусств
Общество, 15.12.2023
Местные жители решили, что находиться в ДШИ теперь небезопасно

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^