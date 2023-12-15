Читинский аэропорт установил годовой рекорд по пассажиропотоку

Обслужено 700 000 человек

15 декабря 2023 года международный аэропорт Чита отпраздновал обслуживание 700 000 пассажира с начала года. Юбилейным пассажиром стал Радмир вылетавший рейсом ФВ-6786 Чита-Красноярск авиакомпании «Россия». Для него этот перелёт стал первым в жизни, сообщил телеграм-канал аэропорта.

«Радмир получил не только заветный статус рекордного пассажира, обслуженного в нашем аэропорту, но и памятные подарки: сувениры от авиакомпании «Россия» и аэропорта Чита, а также сертификат на обслуживание в бизнес-зале воздушной гавани», - сказано в сообщении.

Радмира поздравил первый заместитель гендиректора АО «АэроЧита» Владимир Химиченко.

«Впервые в новейшей истории благодаря эффективной и слаженной работе всех сотрудников и многолетнему успешному партнёрству с авиакомпаниями аэропорт Чита смог обслужить 700 000 пассажиров и установить новый абсолютный рекорд по пассажиропотоку», – отметили в аэропорту.



Ранее сообщалось, что топ-5 самых востребованных направлений полётов из Читы в начале ноября остался неизменным: первую строчку заняла Москва, затем расположились Новосибирск, Екатеринбург, Иркутск и Красноярск.

Лидирующие позиции по пассажирскому трафику среди авиакомпаний занимают S7 Airlines, «Уральские авиалинии», «ИрАэро», «Якутия» и «Россия».

«Байкал-Daily» сообщал, что аэропорт Улан-Удэ (он, как и читинский, принадлежит компани «Новапорт») готовится поставить рекорд и встретить 700 000 пассажира во второй половине декабря.