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В аэропорту Иркутска впервые в истории обслужили трёхмиллионного пассажира

В аэропорту Иркутска впервые в истории обслужили трёхмиллионного пассажира
Общество,  Фото:t.me/iktport

«Юбиляру» сделали приятные подарки

17 октября впервые за всю свою современную историю воздушная гавань Иркутска встретила своего почетного трёхмиллионного гостя. Об этом сообщает пресс-служба иркутского аэропорта.

Счастливым обладателем звания почётный трехмиллионный пассажир 2023 года стала Юлия Нарыгина. Из иркутского аэропорта она вылетала в Москву рейсом авиакомпании S7 Airlines. Юлия совсем не ожидала улететь с наградной лентой на плечах, тортом и другими подарками:

- Я очень рада! Такой приятный сюрприз! До сих пор не могу поверить в происходящее.

О том, что стала трёхмиллионным путешественником, Юлия Нарыгина узнала во время регистрации на рейс. Рубеж пассажиропотока определили с помощью современных систем подсчёта, которые установлены на стойках регистрации в воздушной гавани.

От имени аэропорта «юбилейного» гостя поздравил коммерческий директор АО «Международный аэропорт Иркутск» Анатолий Верхотурцев:

- Встреча трехмиллионного пассажира - это, несомненно, значимое событие для аэропорта Иркутска. Это еще один шаг к новым достижениям и юбилейным цифрам, которые определенно еще будут увеличиваться.

В подарок от предприятия гостья получила бесплатное посещение бизнес-зала аэропорта с возможностью провести с собой одного сопровождающего. Воспользоваться сертификатом можно будет в течение года с момента вручения.

Трёхмиллионного пассажира поздравил заместитель генерального представителя в Восточном регионе авиакомпании S7 Airlines Сергей Прохоров. Он поблагодарил девушку за выбор перевозчика и вручил сертификат на перелёт туда-обратно в направлении Иркутск - Москва.

- Международный аэропорт Иркутск - один из хабов S7 Airlines и наш давний стратегический партнёр, - отметил Прохоров. - За последние несколько лет авиакомпания значительно увеличила объем пассажирских перевозок через аэропорт Иркутска, сделав большой вклад в развитие авиатранспортного узла. Мы гордимся совместным достижением и продолжим развиваться, чтобы и дальше обеспечивать нашим пассажирам комфортные и безопасные полеты. Поздравляем коллег и желаем новых совместных рекордов

Справка:

Сейчас аэропорт Иркутска встречает и провожает более 11 тысяч человек в день. С начала года открыты новые внутренние и международные рейсы. Показатели пассажиропотока растут очень быстро. 15 декабря 2022 года в аэропорту встречали 2,5 миллионного пассажира, а 17 октября 2023 года, опережая все планы графики, был преодолен новый этап. До конца года коллектив авиаузла планирует «дорасти» до отметки в 3,5 миллиона и установить новый исторический рекорд.

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