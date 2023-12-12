Студентка из Бурятии стала лучшей среди молодых профессионалов России

Она победила в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»



С 5 по 8 декабря в Московском государственном университете физической культуры, спорта и туризма прошёл финал VI национального чемпионата среди высших учебных заведений России «Молодые профессионалы». Ульяна Ершова, студентка института физической культуры, спорта и туризма Бурятского государственного университета, завоевала золотую медаль по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес».



Ульяна Ершова – выпускница Бурятского педагогического колледжа, победитель регионального чемпионата 2021 года, обладатель «Медальона за профессионализм» финала национального чемпионата, проходившего в городе Уфа в 2021 году. Она является экспертом-наставником конкурсантов регионального чемпионата.



- Победителя подготовили: тренер- компатриот, доцент кафедры спортивных дисциплин и туризма Бурятского государственного университета Василий Гармаев, научный консультант Леонид Сиратов и координатор по развитию движения «Молодых профессионалов» в Бурятском государственном университете Виктор Тютрин, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

