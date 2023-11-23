В Хоринском районе Бурятии труженицу тыла поздравили с 90-летием

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Юбиляр родилась в Баунтовском районе



В селе Верхние Тальцы Хоринского района Бурятии 90-летний юбилей отметила труженица тыла Ирина Яковлевна Борисова. Она на протяжении 40 лет проработала акушером в родильном доме, помогла родиться на свет не одному поколению односельчан. Именно она сопровождала женщин от момента первой схватки до торжественной выписки, помогала, оберегала и даже держала за руку в самые сложные секунды.



Ирина Яковлевна родилась в Баунтовском районе на прииске Фёдоровский, в семье шахтёра первым ребёнком.



- В нашей семье нас было четверо. Я, два брата и сестра. Жили мы бедно, на шахтах труд был все ручной, тяжёлый. Перед войной отец уволился с шахты и стал работать в милиции. Хоть стали жить лучше, но началась война и отца забрали на фронт. Мы совсем остались без средств на к существованию. Тогда такие семьи стали вывозить с севера. Выезжали зимой в кибитках на лошадях. По дороге умерла младшая сестра от переохлаждения. Приехали в Уро Баргузинского района к родителям мамы. В 1943 году я пошла в школу. В этом же году пришло известие, что отец пропал без вести. Как и всем детям войны жилось очень трудно. Работали в колхозе, летом и ранней весной пололи поля. Хлеб, который выдавали, не съедала, несла домой братьям, - вспоминает годы детства участница трудового фронта.



В 1950 году, окончив 7 классов, Ирина поехала в Улан-Удэ и поступила в медицинский техникум.



- Учиться было трудно, мама ничем помочь не могла. Имея огромное желание получить профессию, я начала сдавать кровь. За это давали деньги на талоны на питание в столовой. Так я выживала в студенчестве, - рассказывает именинница.



В 1959 году вышла замуж за Николая Васильевича Борисова, и семья переехала в село Верхние Тальцы. Вместе они воспитали двоих детей. Имеет пять внуков и восемь правнуков.



- За время работы неоднократно награждалась почётными грамотами, имеет звание ветеран труда, участник трудового фронта. В свои 90 лет она прекрасно выглядит, интересный собеседник, обладает прекрасной памятью. Ирина Яковлевна до сих пор продолжает трудиться в огороде, интересуется новостями родного района. В её доме всегда чисто и уютно, с открытой душой привечает гостей, - рассказали в отделе социальной защиты населения по Хоринскому району.



Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, в день юбилея Ирине Яковлевне вручили поздравление от президента РФ и главы Бурятии, а также сертификат на единовременную денежную выплату.



