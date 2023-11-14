Для Улан-Удэ разработают проект плана застройки центральной части города

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Стало известно имя компании, которая займётся масштабной застройкой в центре Улан-Удэ



В столице Бурятии завершились торги на выбор застройщика, который займётся строительством современного жилого квартала в центральной части города в рамках комплексного развития территорий. Победителем стала дочерняя компания крупнейшего застройщика страны группы «ПИК» — «ПИК Байкала». Итоги конкурса размещены на электронной площадке «ГИС Торги».



Отметим, что «ПИК» – единственная организация, которая приняла участие в торгах. Согласно постановлению правительства Республики Бурятия №617 от 12.10.2023 г. компания— победитель построит новые дома в течение 10 лет. Для реализации проекта застройщик вложит средства в размере 18 млрд рублей.



- Теперь застройщик должен будет разработать проект планировки территории. Это публичная процедура, после того как проект будет готов, он также пройдёт обсуждение с жителями. Затем подрядчик сможет приступить к расселению и сносу жилых и нежилых объектов, - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.



- Старые дома, которые находятся на участке, попадающем в границы КРТ, занимают порядка 30 тысяч квадратных метров. На их месте планируется построить около 200 тысяч квадратных метров современного жилья, — добавил начальник управления комплексного развития территории Бурятии Зана Тумуров.



Напомним, участок, попадающий в границы комплексного развития территорий, располагается от улицы Профсоюзная до улицы Кузнечная и вдоль улицы Смолина. Проект комплексного развития территорий входит в мастер-план развития Улан-Удэ, который весной этого года был утверждён президентом Владимиром Путиным.



