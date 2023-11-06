Протяжённость сетей составила более 3 км
В столице Бурятии завершилось строительство насосной станции, контррезервуаров и магистральных сетей водоснабжения в юго-западной части Улан- Удэ. Готовность объекта составляет 100%.
- В прошлом году здесь были построены ПНС и часть магистральных сетей, в этом году – контррезервуары, - рассказал заместитель председателя правительства республики Евгений Луковников.
Директор подрядной организации доложил о том, какие работы были проведены. По его словам, проведены все мероприятия, связанные с СЭС: воду взяли на микробиологию, на химию, на остаточный хлор. Кроме этого, по второму этапу тоже получили ЗОС. Сейчас идёт передача объекта МУП «Водоканал».
- После этого, жители сотых кварталов могут заключать договоры с муниципальным учреждением на подключение к сетям водоснабжения и пользоваться качественной водой, - добавил Евгений Луковников.
Протяжённость сетей водоснабжения составила более 3 км. Зампред правительства осмотрел мощности повысительно-насосной станции и готовность двух контррезервуаров. Ёмкость каждой составляет 3300 кубометров.
- Оборудование здесь хорошее, сделаны точки подключения, к которому «Водоканал» будет подключать потребителей. Это многоквартирные дома, также предусмотрено подключение индивидуальных домов. Это 103, 104, 105 и другие микрорайоны. Здесь проживают около 83 тысяч человек, - отметил Евгений Луковников.
Стоимость всех работ составила 516 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
В сотых кварталах Улан-Удэ завершено строительство сетей водоснабжения
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