30 октября

29 октября

Популярное

Здания в центре Улан-Удэ оснащают архитектурной подсветкой

Здания в центре Улан-Удэ оснащают архитектурной подсветкой
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Из них 32 – объекты культурного наследия

В Улан-Удэ полным ходом идёт монтаж архитектурной подсветки на фасадах зданий в центре города, сообщил в своём Telegram-канале мэр Игорь Шутенков.

Подсветкой уже оборудовали 16 зданий на ул. Ербанова, Коммунистическая, Ленина, Сухэ-Батора, Свердлова и на Гостиных рядах.

В общей сложности архитектурную подсветку установят на 56 зданиях, включая 32 объекта культурного наследия.

 
Мэр уточнил, что работы ведутся в рамках проекта «Туристический код центральной части Улан-Удэ» для улучшения визуального облика центра города для его туристической привлекательности.

Ранее в рамках проекта «Туркод» также создали оригинальную архитектурно-художественную подсветку памятника «Гостеприимная Бурятия». Теперь она «надевает» новые яркие бурятские дэгэлы, а в руках у неё появляется хадак, которым она встречает гостей города.

Кроме этого, размещены новые гобо-проекторы на отвесной стороне горы Батарейная с надписью «Улан-Удэ».

Также установлены дополнительные светильники на площади Советов, благодаря которым площадь стала значительно ярче. Кроме того, приобретены установки, с помощью которых на зданиях на площади Советов транслируются лазерные шоу.

В 2022 году Улан-Удэ вошёл в число 30 победителей конкурса Ростуризма на получение субсидии на проектирование исторических центров городов, так называемого, туристического кода. Проект «Туристический код центральной части Улан-Удэ» реализуется в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при поддержке Минтуризма Бурятии. На реализацию проекта городу из федерального бюджета было выделено свыше 200 млн рублей.

подсветка администрацияУУ благоустройство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалья воздвигли памятник кедру
В Забайкалья воздвигли памятник кедру
Общество, 30.10.2023
На въезде в село гостей встретит шишка, медведь и белка
В Кяхте провели республиканский турнир по самбо
В Кяхте провели республиканский турнир по самбо
Общество, 30.10.2023
В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов
Волейболисты Бурятии стали призёрами кубка СКФО
Волейболисты Бурятии стали призёрами кубка СКФО
Общество, 30.10.2023
В турнире участвовали команды вузов
Забайкалье выделило допсредства на местные авиаперевозки
Забайкалье выделило допсредства на местные авиаперевозки
Общество, 30.10.2023
Среди направлений: Газимурский Завод, Краснокаменск и сёла края
В селе Бурятии улицу назвали в честь экс-главы района
В селе Бурятии улицу назвали в честь экс-главы района
Общество, 30.10.2023
В Еравне состоялись мероприятия, посвящённые памяти Дамби Дамбаева
Чирлидерши Бурятии успешно выступили на китайско-российском турнире
Чирлидерши Бурятии успешно выступили на китайско-российском турнире
Общество, 30.10.2023
Чир спорт республики показал себя на «Великом чайном пути»
Кикбоксёры Бурятии завоевали 5 медалей международного турнира
Кикбоксёры Бурятии завоевали 5 медалей международного турнира
Общество, 30.10.2023
Спортсмены выступали на чемпионате стран ШОС
Здания в центре Улан-Удэ оснащают архитектурной подсветкой
Здания в центре Улан-Удэ оснащают архитектурной подсветкой
Общество, 30.10.2023
Из них 32 – объекты культурного наследия
В селе Бурятии старшеклассники взбунтовались против столовской еды
В селе Бурятии старшеклассники взбунтовались против столовской еды
Общество, 30.10.2023
Они устраивают набеги на магазины ради жареных пирожков и хот-догов
Стало известно, сколько улан-удэнцев увольняются по-английски
Стало известно, сколько улан-удэнцев увольняются по-английски
Общество, 30.10.2023
Молча с коллегами расстаётся каждый четвёртый горожанин
В бывшем купеческом городе в Бурятии капитально ремонтируют мост
В бывшем купеческом городе в Бурятии капитально ремонтируют мост
Общество, 30.10.2023
Обновление переправы обойдётся в 70 с лишним миллионов
В Бурятии насчитали свыше 700 тренеров
В Бурятии насчитали свыше 700 тренеров
Общество, 30.10.2023
Больше всего спортивных наставников оказалось в борьбе и волейболе
Платному туалету в центре Улан-Удэ принесли в жертву ель
Платному туалету в центре Улан-Удэ принесли в жертву ель
Общество, 30.10.2023
Её пообещали посадить в другом месте
Ноябрь в Бурятии начнётся с 25-градусных морозов
Ноябрь в Бурятии начнётся с 25-градусных морозов
Общество, 30.10.2023
В республике обещают снег и сильный ветер

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^