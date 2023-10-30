Здания в центре Улан-Удэ оснащают архитектурной подсветкой

В Улан-Удэ полным ходом идёт монтаж архитектурной подсветки на фасадах зданий в центре города, сообщил в своём Telegram-канале мэр Игорь Шутенков.
Подсветкой уже оборудовали 16 зданий на ул. Ербанова, Коммунистическая, Ленина, Сухэ-Батора, Свердлова и на Гостиных рядах.
В общей сложности архитектурную подсветку установят на 56 зданиях, включая 32 объекта культурного наследия.
Мэр уточнил, что работы ведутся в рамках проекта «Туристический код центральной части Улан-Удэ» для улучшения визуального облика центра города для его туристической привлекательности.
Ранее в рамках проекта «Туркод» также создали оригинальную архитектурно-художественную подсветку памятника «Гостеприимная Бурятия». Теперь она «надевает» новые яркие бурятские дэгэлы, а в руках у неё появляется хадак, которым она встречает гостей города.
Кроме этого, размещены новые гобо-проекторы на отвесной стороне горы Батарейная с надписью «Улан-Удэ».
Также установлены дополнительные светильники на площади Советов, благодаря которым площадь стала значительно ярче. Кроме того, приобретены установки, с помощью которых на зданиях на площади Советов транслируются лазерные шоу.
В 2022 году Улан-Удэ вошёл в число 30 победителей конкурса Ростуризма на получение субсидии на проектирование исторических центров городов, так называемого, туристического кода. Проект «Туристический код центральной части Улан-Удэ» реализуется в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при поддержке Минтуризма Бурятии. На реализацию проекта городу из федерального бюджета было выделено свыше 200 млн рублей.