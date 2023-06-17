«Мать Бурятия» наденет цветные дэгэлы





Вечером 17 июня в честь Дня города для улан-удэнцев подготовили необычный подарок. Скульптура «Гостеприимная Бурятия (она же «Мать-Бурятия») «наденет» цветной праздничный дэгэл. Яркий наряд создадут с помощью гобо-проекторов.- Комитет городского хозяйства и «Горсвет» с душой подошли к украшению Улан-Удэ. С помощью гобо-проекторов они придадут символу Бурятии яркие цвета в тёмное время суток. В «гардеробе» будут пять разных дэгэлов, - сообщил мэр Игорь Шутенков.Кроме того, Гора Батарейная – место основания города – будет по-новому украшена светящейся надписью «Улан-Удэ». «Вместо надписи в будущем возможно будет ставить любое изображение», - уточнил мэр.Эти мероприятия стали возможны выигранному в прошлом году конкурсу грантов Ростуризма на создание единого стиля и туринфраструктуры. По плану тур-кода будет подсвечено более 60 зданий в центре Улан-Удэ.