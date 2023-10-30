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В селе Бурятии открыли арку Благоденствия

В селе Бурятии открыли арку Благоденствия
Общество,  Фото:Буддийская традиционная Сангха России
Она расположена в Хоринском районе

Красивый подарок к столетию образования Хоринского района Бурятии сделали жители села Тохорюкта. Под руководством лам Анинского дацана они восстановили арку Благоденствия на въезде в село. Проект, начатый четыре года назад, завершился торжественным открытием архитектурного объекта в конце этого месяца.

В двадцатых годах прошлого столетия арка была построена Шоймпол Габжа-ламой в благодарность тохорюктинцам за то, что 10 лет они помогали ему, укрывая в местной тайге от гонений советской власти. До сих пор в селе хранятся вырезанные им и подаренные тохорюктинцам кедровые доски для печати флажков «хий морин». Во время торжественного открытия эти доски были выложены на столе под сводами арки.

Первая арка была разрушена в 70-х годах. Новая возведена на том же месте, её колонны укреплены теми же камнями. Строительство началось весной этого года силами сельчан на средства, собранные местными жителями и выходцами из села, при поддержке и под руководством лам Анинского дацана. На крыше арки установлены три золотых субургана, в них по традиции заложены святые предметы.

После молебна и исполнения традиционного обряда подношения духам, все участники мероприятия совершили первый проход под аркой Благоденствия. С номерами выступили учащиеся Тохорюктинской школы, а также гости из Хоринска. В этот же день в селе состоялись спортивные соревнования, посвящённые памяти Шоймпол Габжа-ламы и открытию арки. Об этом сообщили в Буддийской традиционной Сангхе России.

Бурятия Хоринский район Сангха буддизм арка

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