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Бурятия продолжит восстанавливать подшефный район ДНР

Бурятия продолжит восстанавливать подшефный район ДНР
Общество,  Фото:vk.com/stb_adm
В следующем году там отремонтируют несколько дорог

Бурятия продолжит помогать с восстановлением Старобешевского района Донецкой народной республики, над которым взяла шефство летом 2022-го. Об этом рассказали на официальной странице райадминистрации во «ВКонтакте».

Накануне на подшефную территорию с очередным рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства РБ Евгений Луковников. Основная цель его визита – определение объектов для ремонта в следующем, 2024 году. В список уже включили несколько дорожных участков в самом Старобешевском районе и на улице Набережная в городе Комсомольское.

- В 2023 году на этом участке уже дали старт, отремонтировав дорогу к мемориалу. В 2024-ом мы продолжим работу и полностью приведём его в порядок, – отметил Евгений Луковников.

Как сообщал «Байкал-Daily», в районе ДНР при поддержке фонда развития территорий возродили важнейшие объекты инфраструктуры. Это водонапорная станция в городе Комсомольское и водовод «Кипучая Криница – Старобешево», который снова обеспечивает водой жителей райцентра.

Кроме того, в Старобешево капитально отремонтировали СОШ № 1 и здание МФЦ и благоустроили прилегающую территорию, а в школе № 2 и садике «Сказка» в Комсомольском установили новые окна.
ДНР ремонт дороги

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