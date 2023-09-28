В ней примут участие коллективы и исполнители города
29 сентября в столице Бурятии проведут праздничную акцию «Мой дом – Россия». Так в парке культуры и отдыха «Юбилейный» будет отмечена новая памятная дата – День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.
По информации пресс-службы комитета по культуре администрации города, в акции примут участие коллективы и исполнители Улан-Удэ: муниципальный духовой оркестр, образцовый хореографический ансамбль «Цветики» детской школы искусств №6, вокальная группа «Девчата» дома культуры им. А.П. Вагжанова, театр современного танца «Угол зрения», вокально-эстрадная группа «Лаккитон», народный фольклорный ансамбль «Тоонто» и солисты центра культуры и досуга: Валико Гаспарян, Сергей Плотников и Ирина Шагдурова.
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В Улан-Удэ состоится акция «Мой дом – Россия»
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