Супруги приобрели её на общие деньги
К уполномоченному по правам человека в РБ Юлии Жамбаловой обратился житель Бурятии, который является инвалидом первой группы, и попросил омбудсмена посодействовать в защите его жилищных прав в суде.
Как выяснилось, бывшая жена хотела забрать у инвалида квартиру, которую они приобрели ещё в 2011 году на средства материнского капитала, добавив совместные накопления и кредит, взятый в банке.
В январе 2020-го супруги решили развестись. С тех пор женщина пыталась оставить экс-избранника без единственного жилья. Она подала иск в суд, и в феврале 2023-го служители Фемиды встали на её сторону. Законного владельца квартиры лишили её без каких-либо компенсационных выплат.
Юлия Жамбалова направила запрос в адвокатскую палату Бурятии, чтобы мужчине предоставили бесплатную юридическую помощь. Решение районного суда обжаловали в Верховном. Защитнику удалось доказать, что оно было несправедливым.
Жительница Бурятии три года отвоёвывала квартиру у бывшего мужа-инвалида
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