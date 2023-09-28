«Кашляют на уроках»: В Бурятии сельчане жалуются на заразных школьников

Они считают, что местная СОШ превращается в рассадник инфекции
Жители посёлка Усть-Баргузин поинтересовались у руководства местной школы, почему больные дети ходят на занятия. По их словам, кашляющих и недомогающих учеников в образовательном учреждении сейчас очень много.
- Кашляют на уроках. Школа не должна быть рассадником инфекции, – заявили сельчане в группе «Баргузин-инфо.24/7» и попросили как-нибудь решить этот вопрос.
Директор Усть-Баргузинской СОШ Марина Вильмова пояснила, что в учебном заведении проводится ряд профилактических мероприятий. Это утренний фильтр для выявления повышенной температуры у учеников, а также регулярная обработка помещений и мебели специальными дезинфицирующими средствами. Кабинеты в школе постоянно проветривают.
- Заболевшие в течение дня обращаются в медкабинет и после осмотра их при необходимости отстраняют от занятий. Родителям настоятельно рекомендуется не отправлять детей в школу с признаками недомогания и записываться на приём к врачу, – подчеркнула директор СОШ.
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