Церемонию проведут в Мухоршибирском районе
29 и 30 сентября в Мухоршибирском районе Бурятии состоится торжественное освящение скульптуры и открытие дворца Чойжил Сахюусана. Мероприятие пройдёт в храмовом комплексе Зaндинcкoгo дугана.
По информации администрации района, в честь торжественного открытия будет проведено культурно-спортивное мероприятие «Эpын гypбaн нaaдaн» - «Три игры мужей», а также праздничный концерт с участием мастеров искусств и народного творчества Бурятии.
Расписание мероприятия
29 сентября
9:00 – Молебен
10:00 – Открытие. Бурятская борьба (отборочные схватки за выход в финал)
14:00 – Конные скачки
30 сентября
9:00 – Молебен
11:00 – Бурятская борьба (финалы). Стрельба из лука
15:00 – Концерт
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии откроется дворец Чойжил Сахюусана
Общество, Фото:
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