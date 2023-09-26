В Бурятии откроется дворец Чойжил Сахюусана

Церемонию проведут в Мухоршибирском районе



29 и 30 сентября в Мухоршибирском районе Бурятии состоится торжественное освящение скульптуры и открытие дворца Чойжил Сахюусана. Мероприятие пройдёт в храмовом комплексе Зaндинcкoгo дугана.



По информации администрации района, в честь торжественного открытия будет проведено культурно-спортивное мероприятие «Эpын гypбaн нaaдaн» - «Три игры мужей», а также праздничный концерт с участием мастеров искусств и народного творчества Бурятии.



Расписание мероприятия



29 сентября

9:00 – Молебен

10:00 – Открытие. Бурятская борьба (отборочные схватки за выход в финал)

14:00 – Конные скачки



30 сентября

9:00 – Молебен

11:00 – Бурятская борьба (финалы). Стрельба из лука

15:00 – Концерт



Возрастное ограничение: 6+.

