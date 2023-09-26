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В Бурятии откроется дворец Чойжил Сахюусана

В Бурятии откроется дворец Чойжил Сахюусана
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Церемонию проведут в Мухоршибирском районе

29 и 30 сентября в Мухоршибирском районе Бурятии состоится торжественное освящение скульптуры и открытие дворца Чойжил Сахюусана. Мероприятие пройдёт в храмовом комплексе Зaндинcкoгo дугана.

По информации администрации района, в честь торжественного открытия будет проведено культурно-спортивное мероприятие «Эpын гypбaн нaaдaн» - «Три игры мужей», а также праздничный концерт с участием мастеров искусств и народного творчества Бурятии.

Расписание мероприятия

29 сентября
9:00 – Молебен
10:00 – Открытие. Бурятская борьба (отборочные схватки за выход в финал)
14:00 – Конные скачки

30 сентября
9:00 – Молебен
11:00 – Бурятская борьба (финалы). Стрельба из лука
15:00 – Концерт

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия буддизм Мухоршибирский район дацан

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