Участницу трудового фронта поздравили в Заиграевском районе
В Бурятии вековой юбилей отметила жительница Заиграевского района Бибинур Хасановна Манапова. Родилась юбиляр 8 сентября 1923 года в Татарстане. В тяжёлые 1940-е Бибинур с родителями уехала в суровые сибирские края. Мать девушки пекла хлеб для колхозников, а сама именинница бралась за любую работу, чтоб помочь своей семье. Девушка всегда была в первых рядах и на лесоповале, и на сборах урожая.
- Я и замуж-то вышла из-за того, что устала уже от тяжёлой неженской работы, - рассказывает юбиляр. - Был у нас мужчина хороший, в коммуналке работал. Любовь никто не отменял, и отношения сложились с мужем хорошие, родили пятерых детей. И снова трудились на разных работах, ездили по Бурятии в поисках лучшей жизни. И нашли её в селе Шабур Заиграевского района, где отстроили дом, завели хозяйство, воспитывали детей.
Сегодня Бибинур Хасановна в селе Новая Брянь окружена любовью и заботой в семье своей дочери. У неё пятеро внуков, двое правнуков и два праправнука, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
В юбилейный день представители отдела социальной защиты населения по Заиграевскому району, администрации района, местного совета ветеранов поздравили именинницу со столетним юбилеем. Ей вручили поздравительные письма от президента РФ и главы Бурятии, свидетельство о предоставлении единовременной выплаты участнику трудового фронта, подарки, цветы. Также юбиляру пожелали крепкого здоровья, бодрости духа на долгие годы.
Жительница Бурятии отпраздновала вековой юбилей
Общество, Фото:
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