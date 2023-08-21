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«Много, ползают»: Центр Улан-Удэ захватили змеи

«Много, ползают»: Центр Улан-Удэ захватили змеи
Общество,  Фото:/vk.com/anonim_03u
Пресмыкающихся встретили недалеко от ТРЦ

Накануне в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» появилось фото со змеёй. Жители бурятской столицы сделали его в центре города, недалеко от ТРЦ «Пионер». Судя по комментарию к снимку, там было не одно пресмыкающееся.

- Куда обращаться по поводу змей? На «Пионере» много, ползают, – рассказал неизвестный автор.

Под постом участники сообщества призвали вообще не трогать ползучих существ, поскольку первыми они никогда не нападут. Другие посоветовали звонить в МЧС, третьи – в комитет городского хозяйства. Есть даже версия, что достаточно побрызгать на змею молоком – и она ретируется. 

Один из подписчиков заметил, что у рептилии, попавшей на камеру, травма.

- На фото видно, что шея повреждена. Уже, видимо, «поработали» над ней. Не добили ещё, но сфотографировали, – подчеркнул посетитель паблика.

Улан-удэнцы так и не смогли прийти к единому мнению, что это за змея: некоторые считают, что безобидный узорчатый полоз, другие – что ядовитый щитомордник или гадюка.

В конце июля всё в том же «Анониме 03» разместили видео, сделанное в Гусиноозёрске. На кадрах – извивающаяся змея, которая, судя по всему, забралась во двор местных жителей. Её тоже кто-то покалечил – на теле был отчётливо виден след от сильного удара. Интернет-пользователи заявили: такое могли сделать только садисты. «Не люблю змей, но зачем так с ней?», «Бедная, корчится от боли», «Зачем убивать и смотреть, как корчится?», «Нехило так ударили...Если вы боитесь змей, это не значит, что их можно калечить и убивать», – отмечали участники группы.

В прошлом году пресмыкающееся ползало в самом центре Улан-Удэ, на улице Смолина, и не на шутку переполошило прохожих, хотя в соцсетях писали, что это просто земляной ужик. 

Отличить тех же щитомордников от полозов, кстати, довольно просто. У первых голова несколько треугольная, поскольку есть ядовитые железы, а вот у вторых она плавно переходит в туловище.

Специалисты просят ни в коем случае не убивать и не калечить рептилий. Во-первых, ни одно живое существо не заслуживает такого отношения. А во-вторых, змеи питаются грызунами, которые не только наносят серьёзный ущерб сельскому хозяйству и домашним припасам, но и могут переносить инфекции. Ни одно ползучее создание не нападёт на человека первым и не будет его преследовать. Самый верный способ избежать укуса – просто мирно разойтись.
змея соцсети фотография

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