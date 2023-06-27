В райцентре в Бурятии покалечили змею

Несчастное пресмыкающееся чем-то ударили со всей силы







- В Гусиноозёрске появились змеи. В районе переезда, улиц Угольная и Школьная, – рассказал автор записи.

Рептилию кто-то покалечил – на её теле отчётливо виден след от сильного удара. Интернет-пользователи заявили, что такое могли сделать только садисты. «Не люблю змей, но зачем так с ней?», «Бедная, корчится от боли», «Зачем убивать и смотреть, как корчится?», «Нехило так ударили...Если вы боитесь змей, это не значит, что их можно калечить и убивать», – отмечают участники сообщества.

В комментариях к записи предположили, что это полоз, который, кстати, совершенно безопасен для человека. А ещё жители республики рассказывают про появление пресмыкающихся в других населённых пунктах – к примеру, в заиграевском селе Новая Брянь. Видели рептилию и на станции Дивизионная в Улан-Удэ. Посетители паблика даже разместили фотоподтверждение.



В прошлом году змея - В Гусиноозёрске появились змеи. В районе переезда, улиц Угольная и Школьная, – рассказал автор записи.В прошлом году змея ползала в самом центре бурятской столицы, на улице Смолина, и не на шутку переполошила прохожих, хотя в соцсетях писали, что это просто земляной ужик.



Специалисты просят ни в коем случае не убивать и не калечить рептилий. Во-первых, ни одно живое существо не заслуживает такого отношения. А во-вторых, змеи питаются грызунами, которые не только наносят серьёзный ущерб сельскому хозяйству и домашним припасам, но и могут переносить инфекции. Ни одно ползучее создание не нападёт на человека первым и не будет его преследовать. Самый верный способ избежать укуса – просто мирно разойтись.

В паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» разместили видео, сделанное в Гусиноозёрске. На кадрах – извивающаяся змея, которая, судя по всему, заползла во двор местных жителей.