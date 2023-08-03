В Бурятии сформирована команда на «Игры ГТО»

В неё вошли 12 спортсменов – победителей регионального этапа



Лучшие в категориях женщины и мужчины, юноши и девушки представят Бурятию на II открытом кубке Дальнего Востока «Игры ГТО – 2023». Событие состоится во Владивостоке на площадке VIII Восточного экономического форума.



- 1670 жителей Бурятии стали участниками регионального этапа. Ежедневно с 17 по 30 июля на центральном стадионе Улан-Удэ наша команда принимала нормативы, чтобы выявить самых достойных. И сегодня мы говорим о том, что команда Бурятии из 12 человек успешно сформирована, - рассказал министр спорта и молодёжной политики РБ Иван Козырев.



В региональную команду, в составе которой лучшие 3 мужчины и 3женщины в возрасте от 18 лет и старше, а также 3 девушки и 3 юноши в возрасте 14-17 лет, вошли:



Первое место - Мункуев Баян

Второе место - Полынцев Дмитрий

Третье место - Степанов Денис



Первое место - Сухарева Галина

Второе место - Леонова Анна

Третье место - Буянова Полина



Первое место – Алексей П.

Второе место – Руслан Б.

Третье место – Сергей К.



Первое место – Елизавета О.

Второе место – Влада Т.

Третье место – Валерия П.



