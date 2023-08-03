В неё вошли 12 спортсменов – победителей регионального этапа
Лучшие в категориях женщины и мужчины, юноши и девушки представят Бурятию на II открытом кубке Дальнего Востока «Игры ГТО – 2023». Событие состоится во Владивостоке на площадке VIII Восточного экономического форума.
- 1670 жителей Бурятии стали участниками регионального этапа. Ежедневно с 17 по 30 июля на центральном стадионе Улан-Удэ наша команда принимала нормативы, чтобы выявить самых достойных. И сегодня мы говорим о том, что команда Бурятии из 12 человек успешно сформирована, - рассказал министр спорта и молодёжной политики РБ Иван Козырев.
В региональную команду, в составе которой лучшие 3 мужчины и 3женщины в возрасте от 18 лет и старше, а также 3 девушки и 3 юноши в возрасте 14-17 лет, вошли:
Первое место - Мункуев Баян
Второе место - Полынцев Дмитрий
Третье место - Степанов Денис
Первое место - Сухарева Галина
Второе место - Леонова Анна
Третье место - Буянова Полина
Первое место – Алексей П.
Второе место – Руслан Б.
Третье место – Сергей К.
Первое место – Елизавета О.
Второе место – Влада Т.
Третье место – Валерия П.
В Бурятии сформирована команда на «Игры ГТО»
Общество, Фото:
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