Ограничение введено в связи с высоким классом пожарной опасности
31 июля для посещения закрыли туристические маршруты южной части острова Ольхон.
- Разрешения на посещение маршрута с соответствующим названием не выдаются из-за высокого (4 из 5 возможных) класса пожарной опасности. Ограничение введено утром 31 июля, его длительность будет зависеть от складывающихся погодных условий в этой части острова, - сообщили в Прибайкальском национальном парке.
Классы пожарной опасности устанавливаются каждые сутки для всех турмаршрутов национального парка. Информация обновляется ежедневно. Разрешения на посещение территории выписываются при условии, что класс пожарной опасности 3 и ниже.
Юг острова Ольхон временно закрыли для туристов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ограничение введено в связи с высоким классом пожарной опасности
На ней представлены работы художника, вдохновлённые гуннской культурой
Специалистам пришлось промыть 9 участков канализации
В селе Сосново-Озёрское установили многофункциональный спортивный комплекс
«Экзотический» транспорт разъезжает по улицам Горячинска
С наступлением сумерек он окрашивается всеми цветами радуги
Он появился на аллее в селе Орлик
Проверено 34 несанкционированных места отдыха
За сутки она повысилась на сантиметр
Его посмертно представили к ордену Мужества
Движение транспорта на Баргузинском тракте ограничат на семь часов
Работы проводятся с шести до восьми утра
Мужчину дважды остановили нетрезвым за рулём
Отдыхающих призвали не заходить там в воду
Возможные кратковременные дожди