Юг острова Ольхон временно закрыли для туристов

Ограничение введено в связи с высоким классом пожарной опасности



31 июля для посещения закрыли туристические маршруты южной части острова Ольхон.



- Разрешения на посещение маршрута с соответствующим названием не выдаются из-за высокого (4 из 5 возможных) класса пожарной опасности. Ограничение введено утром 31 июля, его длительность будет зависеть от складывающихся погодных условий в этой части острова, - сообщили в Прибайкальском национальном парке.



Классы пожарной опасности устанавливаются каждые сутки для всех турмаршрутов национального парка. Информация обновляется ежедневно. Разрешения на посещение территории выписываются при условии, что класс пожарной опасности 3 и ниже.

