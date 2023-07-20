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В Бурятию в выходные вернётся жара

В Бурятию в выходные вернётся жара
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Воздух прогреется до +31

В Бурятии ожидаются жаркие выходные. Максимальная температура воздуха составит +31 градус.

По утрам будет прохладно, поскольку в ночные часы местами всего +6 градусов. Ситуацию могут немного омрачить кратковременные дожди, грозы.

По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 21 июля, ещё сохранится ненастная погода. В республике ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, по южной половине сильные дожди, возможен град. В утренние часы местами туманы. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью +11,+16, местами +1,+6, днём +23,+29, местами +15,+20.

В субботу, 22 июля, погода начнёт налаживаться. Местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Утром местами туманы. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью +11,+16, местами +3,+8, днём +25,+30, местами +17,+22.

В воскресенье, 23 июля, переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +11,+16, местами +4,+9, днём +26,+31, местами +16,+21.
прогноз погоды

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