Татарский праздник примет Селенгинский район
В субботу, 24 июня, впервые в Селенгинском районе Бурятии пройдёт XVI-й татарский культурно-спортивный праздник «Байкальский Сабантуй-2023». Его проведут на берегу озера Щучье.
- Сабантуй – праздник любви и труда, в котором вы увидите красивые обычаи народа, его историю и культуру. На Сабантуе можно попробовать татарские национальные блюда, увидеть национальную татарскую борьбу «Курэш», самим поучаствовать в народных играх и забавах, - сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.
В программе запланированы национальные песни и танцы «Балайчак сабантуе», «Татар-базар», улица добрых соседей «Дуслых урамы, мастер классы, «Токмач-баттл» по нарезке домашней лапши, татарская борьба, празничный концерт «Алтын булэк».
Местом проведения станет территория базы отдыха «Смена». Начало мероприятия с 11:00. Вход бесплатный.
Также вечером 24 июня на центральном пляже побережья озера Щучье состоится открытие пляжного сезона. Хэдлайнером станет музыкальная группа из Улан-Удэ «Своим Ходом». Гостей ожидают конкурсы, обещают организаторы.
Возрастное ограничение: 0+.
На Щучьем развернётся «Байкальский Сабантуй»
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