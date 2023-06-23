На Щучьем развернётся «Байкальский Сабантуй»

Татарский праздник примет Селенгинский район



В субботу, 24 июня, впервые в Селенгинском районе Бурятии пройдёт XVI-й татарский культурно-спортивный праздник «Байкальский Сабантуй-2023». Его проведут на берегу озера Щучье.



- Сабантуй – праздник любви и труда, в котором вы увидите красивые обычаи народа, его историю и культуру. На Сабантуе можно попробовать татарские национальные блюда, увидеть национальную татарскую борьбу «Курэш», самим поучаствовать в народных играх и забавах, - сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.



В программе запланированы национальные песни и танцы «Балайчак сабантуе», «Татар-базар», улица добрых соседей «Дуслых урамы, мастер классы, «Токмач-баттл» по нарезке домашней лапши, татарская борьба, празничный концерт «Алтын булэк».



Местом проведения станет территория базы отдыха «Смена». Начало мероприятия с 11:00. Вход бесплатный.



Также вечером 24 июня на центральном пляже побережья озера Щучье состоится открытие пляжного сезона. Хэдлайнером станет музыкальная группа из Улан-Удэ «Своим Ходом». Гостей ожидают конкурсы, обещают организаторы.



Возрастное ограничение: 0+.

