В Кяхте начат капремонт моста по улице Банзарова

Общество, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Старый деревянный мост находился в аварийном состоянии



В Кяхте приступили к капитальному ремонту моста по улице Банзарова, о котором долгое время просили местные жители. На сегодняшний день подрядная организация демонтировала старый аварийный мост, начала подготовку строительной площадки. Рядом для удобства устроили временную пешеходную переправу.



Напомним, старый деревянный мост находился в аварийном состоянии, и проезд по нему был запрещён на протяжении последних четырёх лет. Это доставляло неудобство местным жителям, так как мост связывал две центральные части города. Теперь в центре приграничного города построят железобетонный мост.



С 2019 года после того, как мост был признан аварийным, кяхтинцы стали ездить в объезд. По их словам, это очень неудобно, к тому же теперь до них дольше едет «скорая», автобусы.



У нового моста будет монолитный железобетонный фундамент. На них установят металлические арочные конструкции для пропуска воды и организации по ним проезда автомобилей и прохода людей.



Общая длина нового моста составит 27,7 м, ширина – 13,2 м. По обеим сторонам моста будут организованы тротуары для пешеходов, освещение, безопасность движения обеспечится установкой металлического барьерного ограждения. Вместе с мостом будут отремонтированы прилегающие участки дороги.



Ввод объекта по контракту должен состояться в конце 2024 года. Однако, все работы по капитальному ремонту планируется завершить уже в этом году, сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.



