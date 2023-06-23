23 июня

22 июня

Популярное

В Кяхте начат капремонт моста по улице Банзарова

В Кяхте начат капремонт моста по улице Банзарова
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Старый деревянный мост находился в аварийном состоянии

В Кяхте приступили к капитальному ремонту моста по улице Банзарова, о котором долгое время просили местные жители. На сегодняшний день подрядная организация демонтировала старый аварийный мост, начала подготовку строительной площадки. Рядом для удобства устроили временную пешеходную переправу.

Напомним, старый деревянный мост находился в аварийном состоянии, и проезд по нему был запрещён на протяжении последних четырёх лет. Это доставляло неудобство местным жителям, так как мост связывал две центральные части города. Теперь в центре приграничного города построят железобетонный мост.

С 2019 года после того, как мост был признан аварийным, кяхтинцы стали ездить в объезд. По их словам, это очень неудобно, к тому же теперь до них дольше едет «скорая», автобусы.

У нового моста будет монолитный железобетонный фундамент. На них установят металлические арочные конструкции для пропуска воды и организации по ним проезда автомобилей и прохода людей.

Общая длина нового моста составит 27,7 м, ширина – 13,2 м. По обеим сторонам моста будут организованы тротуары для пешеходов, освещение, безопасность движения обеспечится установкой металлического барьерного ограждения. Вместе с мостом будут отремонтированы прилегающие участки дороги.

Ввод объекта по контракту должен состояться в конце 2024 года. Однако, все работы по капитальному ремонту планируется завершить уже в этом году, сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.

Кяхта Бурятия строительство мост капитальный ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В «Парке здоровья» в Улан-Удэ проведут концерт
В «Парке здоровья» в Улан-Удэ проведут концерт
Общество, 23.06.2023
Мероприятие проведут в «Юбилейном»
В Улан-Удэ выберут социально ответственные предприятия
В Улан-Удэ выберут социально ответственные предприятия
Общество, 23.06.2023
Участников оценят по итогам работы за прошлый год
Бурятия примет участие в фестивале мастеров в Забайкалье
Бурятия примет участие в фестивале мастеров в Забайкалье
Общество, 23.06.2023
Республику представят мастера из Бичурского района
На Щучьем развернётся «Байкальский Сабантуй»
На Щучьем развернётся «Байкальский Сабантуй»
Общество, 23.06.2023
Татарский праздник примет Селенгинский район
В Агинском округе молебен посвятили основателю буддийской философии
В Агинском округе молебен посвятили основателю буддийской философии
Общество, 23.06.2023
Также здесь прошли соревнования по стрельбе из лука
В Кяхте начат капремонт моста по улице Банзарова
В Кяхте начат капремонт моста по улице Банзарова
Общество, 23.06.2023
Старый деревянный мост находился в аварийном состоянии
В Забайкалье модернизируют солнечные батареи
В Забайкалье модернизируют солнечные батареи
Общество, 23.06.2023
Их собираются использовать в отдалённых районах края
98-летней жительнице Иркутской области вручили медаль
98-летней жительнице Иркутской области вручили медаль
Общество, 23.06.2023
Ветеран из Братска получила памятную медаль в честь юбилея Прохоровского сражения
Ветеринары Бурятии впервые состязались в профессионализме
Ветеринары Бурятии впервые состязались в профессионализме
Общество, 23.06.2023
Победителями стали хозяева соревнований
В Бурятии соберётся симпозиум гончаров
В Бурятии соберётся симпозиум гончаров
Общество, 23.06.2023
Участники творческого проекта создадут «Мировое древо»
В Иркутской области мальчику пересадили часть печени матери
В Иркутской области мальчику пересадили часть печени матери
Общество, 23.06.2023
Подобную операцию ребёнку в регионе выполнили впервые
В Улан-Удэ наградили 56 педагогических работников
В Улан-Удэ наградили 56 педагогических работников
Общество, 23.06.2023
Награждённые трудятся в муниципальных образовательных учреждениях
На юге Бурятии отметили эвенкийский праздник
На юге Бурятии отметили эвенкийский праздник
Общество, 23.06.2023
В Закамне прошёл «Мылинский Мучун»
Через Улан-Батор прошла мощная пылевая буря
Через Улан-Батор прошла мощная пылевая буря
Общество, 23.06.2023
Следом за бурей начался дождь
В микрорайоне Улан-Удэ поймали семь безнадзорных собак
В микрорайоне Улан-Удэ поймали семь безнадзорных собак
Общество, 23.06.2023
Очередной рейд состоялся в Железнодорожном районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^