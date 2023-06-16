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В районах Бурятии продолжаются Сурхарбаны

В районах Бурятии продолжаются Сурхарбаны
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
17 июня они пройдут в нескольких районах республики

В Бурятии продолжается проведение районных Сурхарбанов. 17 июня они пройдут в Тарбагатайском, Мухоршибирском и Курумканском районах.

Так, в субботу на центральном стадионе села Тарбагатай состоится зрелищный спортивный праздник «Наадан – Сурхарбан 2023» (6+). С 10 утра пройдут соревнования по армрестлингу, гиревому спорту, дартсу, лёгкой атлетике, перетягиванию каната и, конечно же, традиционной стрельбе из лука. А в 3 часа дня покажут торжественный концерт с участием Валико Гаспаряна, Евгении Рейз, казачьего ансамбля «Станица» и ведущих коллективов района.

Районный национальный культурно-спортивный праздник (6+) в селе Курумкан пройдёт с 9:00 на стадионе СОШ №1. В программе соревнования по таким видам спорта, как волейбол, национальная борьба, лёгкая атлетика, гиревой спорт, дартс, стрельба из лука, армрестлинг, «Шагай наадан», «Шатар наадан». Кроме этого, состоится концерт с участием звёзд бурятской эстрады. Конные скачки состоятся с 15:00 в местности Аэропорт.

В селе Мухоршибирь спортивные состязания начнутся с 9:00 на стадионе СОШ №2. Торжественное открытие Сурхарбана (6+), парад-шествие и награждение победителей проведут с 11:00. С 13:00 начнётся культурная программа: выступление артистов и творческих коллективов, а также конкурс презентационных площадок сельских поселений.

Напомним, что праздники проходят во всех районах республики с 10 июня по 1 июля. А с 6 по 9 июля праздник перенесётся в город Улан-Удэ.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия Сурхарбан Тарбагатайский район Мухоршибирский район Курумканский район спорт

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