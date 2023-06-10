Утром местами туманы
По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу 10 июня по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём по юго-западу кратковременные дожди, грозы. Утром местами туманы. Ветер восточный 3-8, днём при грозах порывы до 13-16 м/с. Температура днём +29,+34, местами +20,+25.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём +31,+33.
В Бурятии сегодня 34-градусная жара
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Общество, 10.06.2023
Утром местами туманы
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