В Бурятии ушёл из жизни доцент юридического факультета БГУ

Евгению Мадаеву было 57 лет
22 мая на 58-м году жизни скоропостижно скончался доцент кафедры международного права юридического факультета БГУ, кандидат юридических наук Мадаев Евгений Олегович.
Большая часть жизни Евгения Олеговича была связана с трудовой деятельностью в высших учебных заведениях. С 2004 по 2013 год он работал преподавателем Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. С 2013 года стал ведущим преподавателем кафедры международного права Бурятского государственного университета.
В 2012 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридических наук «Доктрина в правовой системе Российской Федерации». В 2021 году ему было присвоено учёное звание доцента.
- Евгений Олегович активно участвовал в научно-исследовательской деятельности кафедры, факультета и университета. Ни одно мероприятие в общественной жизни факультета не обходилось без участия Евгения Олеговича. Глубоко скорбим о потере надёжного коллеги, верного товарища, квалифицированного педагога и учёного, сильного и целеустремлённого человека, - говорится в сообщении юридического факультета.
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