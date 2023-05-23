23 мая

22 мая

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В Бурятии ушёл из жизни доцент юридического факультета БГУ

В Бурятии ушёл из жизни доцент юридического факультета БГУ
Общество,  Фото:БГУ
Евгению Мадаеву было 57 лет

22 мая на 58-м году жизни скоропостижно скончался доцент кафедры международного права юридического факультета БГУ, кандидат юридических наук Мадаев Евгений Олегович.

Большая часть жизни Евгения Олеговича была связана с трудовой деятельностью в высших учебных заведениях. С 2004 по 2013 год он работал преподавателем Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. С 2013 года стал ведущим преподавателем кафедры международного права Бурятского государственного университета.

В 2012 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридических наук «Доктрина в правовой системе Российской Федерации». В 2021 году ему было присвоено учёное звание доцента.

- Евгений Олегович активно участвовал в научно-исследовательской деятельности кафедры, факультета и университета. Ни одно мероприятие в общественной жизни факультета не обходилось без участия Евгения Олеговича. Глубоко скорбим о потере надёжного коллеги, верного товарища, квалифицированного педагога и учёного, сильного и целеустремлённого человека, - говорится в сообщении юридического факультета.




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