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В Бурятии работники скорой помощи принимают поздравления

В Бурятии работники скорой помощи принимают поздравления
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сегодня отмечается День работника скорой помощи

Сегодня, 28 апреля, отмечают свой профессиональный праздник работники скорой медицинской помощи. День работника скорой помощи был установлен постановлением правительства в 2020 году. До этого праздник имел неофициальный статус.

Именно 28 апреля (по старому стилю) 1898 года в Москве при Сущевском и Сретенском полицейских участках появились первые организованные станции скорой медицинской помощи и первая пара карет для перевозки пациентов.

С тёплыми словами обратился к работникам скорой помощи Бурятии обратились представители минздрава:

«Врачи, фельдшеры, медсестры, диспетчеры, водители - каждый из вас стоит на переднем крае сохранения здоровья, а порой и жизней наших пациентов. Ваш труд - неоценим, и вы уже делом доказали свою преданность выбранной профессии. В тяжёлый период пандемии новой коронавирусной инфекции именно на ваши плечи легла задача первичной медицинской помощи, а также транспортировки пациентов с COVID-19. Спасибо вам за это!»

Также минздрав поздравил ветеранов скорой помощи Бурятии:

«Отдельные слова благодарности хочется сказать ветеранам службы. Спасибо вам за сохранение традиций и передачу их молодому поколению. В этот светлый день желаем вам, счастья, семейного благополучия и благодарных пациентов!».

В 2022 году в регионы России были поставлены две тысячи новых машин скорой помощи и четыре тысячи автомобилей для перевозки врачей и пациентов.

В Бурятию, как сообщал «Байкал-Dailу», только в сентябре 2022 года пришло пять «скорых» и 91 автомобиль «Лада Гранта» для городских и районных больниц.

17 апреля медицинские организации районов Бурятии и Улан-Удэ получили 82 автомобиля, из них 70 легковых автомобилей для неотложек, девять карет скорой помощи, три передвижных медицинских комплекса.
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