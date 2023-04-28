Сегодня отмечается День работника скорой помощи
Сегодня, 28 апреля, отмечают свой профессиональный праздник работники скорой медицинской помощи. День работника скорой помощи был установлен постановлением правительства в 2020 году. До этого праздник имел неофициальный статус.
Именно 28 апреля (по старому стилю) 1898 года в Москве при Сущевском и Сретенском полицейских участках появились первые организованные станции скорой медицинской помощи и первая пара карет для перевозки пациентов.
С тёплыми словами обратился к работникам скорой помощи Бурятии обратились представители минздрава:
«Врачи, фельдшеры, медсестры, диспетчеры, водители - каждый из вас стоит на переднем крае сохранения здоровья, а порой и жизней наших пациентов. Ваш труд - неоценим, и вы уже делом доказали свою преданность выбранной профессии. В тяжёлый период пандемии новой коронавирусной инфекции именно на ваши плечи легла задача первичной медицинской помощи, а также транспортировки пациентов с COVID-19. Спасибо вам за это!»
Также минздрав поздравил ветеранов скорой помощи Бурятии:
«Отдельные слова благодарности хочется сказать ветеранам службы. Спасибо вам за сохранение традиций и передачу их молодому поколению. В этот светлый день желаем вам, счастья, семейного благополучия и благодарных пациентов!».
В 2022 году в регионы России были поставлены две тысячи новых машин скорой помощи и четыре тысячи автомобилей для перевозки врачей и пациентов.
В Бурятию, как сообщал «Байкал-Dailу», только в сентябре 2022 года пришло пять «скорых» и 91 автомобиль «Лада Гранта» для городских и районных больниц.
17 апреля медицинские организации районов Бурятии и Улан-Удэ получили 82 автомобиля, из них 70 легковых автомобилей для неотложек, девять карет скорой помощи, три передвижных медицинских комплекса.
В Бурятии работники скорой помощи принимают поздравления
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Она состоится в Этнографическом музее
Сегодня отмечается День работника скорой помощи
Теперь местным властям придётся выплатить им компенсацию
Сотрудники ДПС будут дежурить около парковки
Предоставляется компенсация в сумме до 20 000 рублей
Главный приз «Арлекин» вручили за спектакль «Эмгээ»
Она с любопытством смотрела на подъезжающих туристов
Авиакомпании продлевают на лето рейсы на Пхукет
Но в суд или трудинспекцию обращается лишь 11 процентов
Листовки в городе клеят даже на деревья
37-летний мужчина отправился на спецоперацию добровольцем
Они могут не посещать занятия в непогоду
Церемония возложения цветов прошла на проспекте Победы
Мужчина потерял сознание на улице
Памятник в виде серпа и молота восстанавливали четыре с лишним месяца