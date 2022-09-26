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Больницы Бурятии получили 91 автомобиль

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республику поступили новые автомобили «Лада Гранта» и кареты скорой медицинской помощи. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж

В Бурятии в распоряжение городским и районным больницам поступил 91 новый автомобиль «Лада Гранта». Торжественная церемония вручения ключей состоялась 26 сентября на Театральной площади Улан-Удэ.

Также было закуплено пять автомобилей скорой медицинской помощи класса «В» - на сумму 19,1 млн рублей. Средства выделил республиканский бюджет. Новенькие авто будут отправлены на станцию скорой медицинской помощи Улан-Удэ.

- Сегодня мы вручаем 91 автомобиль. В том числе пять машин скорой помощи. До конца года ещё девять машин будет приобретено. 100 машин получат наша система здравоохранения, наши врачи получат возможность быстрее приезжать к пациентам. Качество доступности медицины становится выше, лучше, и я верю в то, что наши люди почувствуют это. В первую очередь на своём здоровье. А нашим врачам будет комфортнее работать в жару, холод и в дождь. Они в хороших условиях смогут выполнять свой долг, лечить, защищать наших людей. Поздравляю всех, а нашим водителям советую безопасной езды, - поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов.

После водители районных медицинских организаций получали заветные ключи. Распределялись автомобили согласно определённому списку. Малочисленным районам дали по одному автомобилю, а более густонаселённым – от трёх до пяти машин. Медучреждения в Улан-Удэ доставалось от четырёх до девяти машин.

По итогу 32 автомобиля пополнят улан-удэнские поликлиники, а оставшиеся отправятся по 20 районам республики.

- Уважаемые наши медицинские работники, уважаемые водители и главные врачи. Мы рады, что у нас всё получилось, машины все на месте, мы много реализовывали этот проект. Спасибо нашему министерству промышленности, что машины пришли прямо с завода. Впервые, у нас машины идут в городские поликлиники, практически до семи и восьми машин получает каждая городская поликлиника, каждая центральная районная больница. Я хочу от души пожелать медицинским работникам, нашим водителям безаварийной, безремонтной езды на этих автомобилях. Уважаемые водители, будьте здоровы. Мы вам очень благодарны за ваш труд! - поздравила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

В общей сложности с 2021 по 2024 годы запланировано приобрести 339 новых легковых автомобилей. Замена и дооснащение автотранспортом предусмотрены для учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, включая врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты, расположенные в отдалённой местности. До конца 2022 планируется увеличить автопарк до 100 машин.

В прошлом году закупили 85 автомобилей.

После вручения ключей глава Бурятии протестировал одну из машин и осмотрел карету скорой медицинской помощи. Также он попросил бережно относиться к машинам.

- Пользуясь случаем, хочу обратиться к главврачам и водителям: такое обновление будет ещё не скоро, относитесь бережно к машинам. Но не надо их совсем беречь, на них надо ездить, но ездить аккуратно, - добавил Алексей Цыденов.

Автомобили были закуплены в рамках реализации мероприятий программы модернизации первичного звена здравоохранения Бурятии. По этой программе в республике строятся ФАПы, амбулатории, ремонтируются больницы, закупается медтехника и оборудование.


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