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Больницы и поликлиники Бурятии получили 82 новеньких автомобиля

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ключи торжественно вручали на площади Советов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж

Медицинские организации районов Бурятии и Улан-Удэ получили 82 автомобиля. Ключи от них торжественно вручили сегодня на площади Советов. Всего получено 70 легковых автомобилей для неотложек, девять карет скорой помощи, три передвижных медицинских комплекса.

Весь транспорт - прямиком с конвейера, он полностью оснащён для выполнения медицинских задач, отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Легковые машины для отделений неотложной помощи отправятся в 22 больницы и поликлиники. Их закупка обошлась в 62 млн рублей. Это исполнение поручения президента России Владимира Путина в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. За последние два года для медицины республики приобретено 185 автомобилей, - сообщил глава республики.

Девять машин скорой медицинской помощи класса «В» и три передвижных медицинских комплекса прибыли «по линии правительства России, по отдельным поручениям президента», уточнил Алексей Цыденов. Каждая карета скорой помощи стоит 4,6 млн рублей и полностью оборудована для оказания медпомощи: там есть дефибрилляторы, электрокардиографы, пульсоксиметры, электронные аппараты для проведения управляемой, вспомогательной искусственной вентиляции легких, экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови, ингаляторы и т.д.

С 2016 года в республику уже доставлено 173 такие машины скорой помощи.

А передвижные медицинские комплексы позволяют проводить обследование в отдалённых сёлах и малых городах. Местные жителям для этого не нужно ездить в райцентр.

- Медицинские комплексы на колёсах уже используются у нас в республике. В 2020 году в рамках нацпроекта поступили 36 мобильных медицинских комплексов, - отметил Алексей Цыденов.

В мэрии Улан-Удэ сообщили, что карету скорой медицинской помощи получила городская больница №2, передвижные медицинские комплексы – больница №4 и поликлиника №2, 18 легковых машин - городские больницы № 4 и № 5, поликлиники № 1, № 2, № 3 и № 6. Всего городские медучреждения получили 18 легковых машин повышенной проходимости, карету скорой помощи, два передвижных медицинских комплекса.
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