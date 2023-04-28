Между Иркутской областью и Монголией усиливают транспортное сообщение

В Иркутске отметили годовщину возобновления железнодорожного сообщения



С 29 апреля авиакомпания «ИрАэро» приступает к выполнению прямых рейсов по маршруту Иркутск – Улан-Батор (Монголия) – Иркутск. Запуск регулярных авиарейсов обсуждался в рамках визита делегации Иркутской области в Монголию, который состоялся в марте этого года.



Самолёты «Суперджет-100» с 29 апреля будут летать в Монголию и обратно раз в неделю, по субботам. Далее, с 29 мая, два раза в неделю, по понедельникам и субботам.



Также с 1 мая до двух раз в неделю возрастёт частота курсирования поезда Иркутск – Улан-Батор. Он будет отправляться по пятницам и понедельникам и возвращаться по вторникам и субботам. Кроме того, по вторникам в данном направлении продолжает движение поезд Улан-Баторской железной дороги.



Сегодня в Иркутске торжественно отметили годовщину возобновления железнодорожного сообщения с Монголией, которое было приостановлено из-за пандемии коронавирусной инфекции и вновь запустилось 29 апреля 2022 года.



В мероприятии приняли участие генеральный консул Монголии в Иркутске Жигмэд Энхжаргал, руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова и представители железной дороги, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Как отметил начальник Восточно-Сибирского филиала АО «ФПК» Дмитрий Жарий, в 2022 году пассажирами поезда Иркутск – Улан-Батор стали 12 тыс. человек.



