Конкурс проведут среди сельских поселений Хоринского района
В рамках юбилейных мероприятий в честь столетия Хоринского района Бурятии объявляется конкурс «Самая чистая улица Хоринского района» среди сельских поселений муниципального образования «Хоринский район». Конкурс проводится в целях улучшения уровня благоустройства, создания эстетического облика территории населённых пунктов района, повышения активности органов местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений.
Конкурс будет проходить с 1 мая по 1 июля. Участники конкурса должны подать заявки в срок с 1 мая по 20 мая на электронную почту: [email protected]
В срок с 1 июня по 15 июня конкурсная комиссия посетит все улицы, участвующие в конкурсе, и будет оценивать их по установленным критериям:
- количество домов на улице,
- состояние фасадов зданий,
- наличие указателя с названием улицы,
- санитарное состояние улицы,
- отсутствие на улице собак на самовыгуле,
- состояние автомобильной дороги по улице
- архитектурно-художественная выразительность, самобытность застроек,
- наличие информации об истории образования улицы и другие.
Не позднее 1 июля будут определены 3 победителя, которых наградят дипломами и денежными премиями: 1 место – 25 000 рублей, 2 место – 15 000 рублей, 3 место – 10 000 рублей. Об этом сообщает администрация МО «Хоринский район».
В районе Бурятии выберут самую чистую улицу
Общество, Фото:
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