На Забайкалье и Бурятию опустится «Ночь географии»

Акция пройдёт по всей России 2 июня



Международная просветительская акция «Ночи географии – 2023» стартует во всех регионах России со 2 июня. Уже сейчас на сайте Русского географического общества идёт регистрация на проведение мероприятий – регистрация организаторов продлится до конца мая этого года.



Организаторами и площадками проведения мероприятий акции могут выступать любые учреждения России и зарубежных стран, в том числе, общеобразовательные организации, профильные общеобразовательные организации высшего образования, общественные организации, учреждения культуры.



Кроме того, с 16 мая по 16 июня пройдёт международный конкурс на лучшую площадку проведения мероприятий акции «Ночь географии – 2023». Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.



Отметим, что на данный момент в Бурятии пока зарегистрировано две площадки «Ночи географии», в Забайкалье – также две площадки, в Иркутской области – три.



