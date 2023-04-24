Акция пройдёт по всей России 2 июня
Международная просветительская акция «Ночи географии – 2023» стартует во всех регионах России со 2 июня. Уже сейчас на сайте Русского географического общества идёт регистрация на проведение мероприятий – регистрация организаторов продлится до конца мая этого года.
Организаторами и площадками проведения мероприятий акции могут выступать любые учреждения России и зарубежных стран, в том числе, общеобразовательные организации, профильные общеобразовательные организации высшего образования, общественные организации, учреждения культуры.
Кроме того, с 16 мая по 16 июня пройдёт международный конкурс на лучшую площадку проведения мероприятий акции «Ночь географии – 2023». Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
Отметим, что на данный момент в Бурятии пока зарегистрировано две площадки «Ночи географии», в Забайкалье – также две площадки, в Иркутской области – три.
На Забайкалье и Бурятию опустится «Ночь географии»
Общество, Фото:
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